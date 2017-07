Novak Djokovic met un terme à sa saison

Novak Djokovic ne jouera plus cette saison. Comme pressenti, le Serbe a expliqué qu'il avait besoin de temps pour soigner son coude droit.

Le no 4 mondial a fait cette annonce mercredi sur Facebook, en marge d'une conférence de presse à Belgrade. Elle intervient une année jour pour jour après celle de Roger Federer qui, lui, avait zappé la deuxième partie de la saison 2016 pour soigner un genou.

La pause du Bâlois et son retour époustouflant aux affaires ont sans doute compté dans la décision de Novak Djokovic. Car le Serbe n'y arrive plus depuis son sacre en 2016 à Roland-Garros, après lequel il a longtemps couru. Le joueur de Belgrade a connu une baisse de motivation dans les mois qui ont suivi son sacre parisien, puis des ennuis de santé. Il avait ainsi abandonné en quart de finale à Wimbledon en raison d'une contusion osseuse au coude droit.

«Je traîne cette blessure depuis longtemps, mais cela n'avait encore jamais été si douloureux qu'à Wimbledon. J'ai consulté de nombreux médecins au cours des douze à quinze derniers mois, et plus particulièrement lors des dernières semaines. Ils sont tous arrivés à la conclusion que j'avais besoin de repos. Je n'ai rien de particulier à faire, juste laisser mon coudre se reposer», a expliqué Novak Djokovic sur Facebook.

Un deuxième enfant en route

«Je n'ai encore jamais vécu une telle situation, mais je vais essayer de prendre le positif. Je veux notamment profiter de ma famille (réd: sa femme Jelena attend un deuxième enfant) et laisser mon corps retrouver ses forces. Je vais aussi essayer de développer des aspects de mon jeu, sur lesquels je n'ai encore jamais eu le temps de travailler», a-t-il relevé.

Outre la fin prématurée de sa saison, Novak Djokovic a annoncé qu'il allait poursuivre sa collaboration en 2018 avec Andre Agassi comme coach.

Vainqueur de deux tournois mineurs cette année à Doha et Eastbourne, Novak Djokovic va sans doute sortir du top 10 mondial d'ici la fin de l'année. Il va perdre 3740 points d'ici la fin de saison, glanés au cours du second semestre 2016 avec notamment des finales à l'US Open (face à Stan Wawrinka) et au Masters (contre Andy Murray). (ats/nxp)