Novak Djokovic vire son staff historique

Une page se tourne pour Novak Djokovic. Selon un communiqué publié sur son site internet, le numéro 2 mondial a décidé de faire le grand ménage dans son clan puisqu'il se sépare de son entraîneur Marian Vajda, de son préparateur physique mais aussi de son physio.

Le Serbe a pris cette décision d'un commun accord avec les concernés, à l'issue d'un Masters 1000 de Monte-Carlo dans lequel il a été stoppé en quart de finale par David Goffin. Contraint de renoncer au tournoi de Miami en raison d'une blessure à un coude, il n'a glané qu'un titre en 2017, à Doha pour son premier tournoi de l'année. Il a depuis enchaîné les déceptions, s'inclinant notamment dès le 2e tour de l'Open d'Australie.

«Je serai éternellement reconnaissant envers Marian, GG (réd: Gebhardt Gritsch, son préparateur physique) et Miljan (réd: Amanovic) pour cette décennie d'amitié, de professionnalisme et de dévouement. Sans leur soutien je n'aurais pas pu atteindre des objectifs si élevés», explique notamment Novak Djokovic.

«Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais nous avons tous senti qu'un changement était nécessaire», poursuit le Serbe, qui espère que cette «thérapie de choc» lui permettra de retrouver la voie du succès: «Je veux continuer à élever mon niveau de jeu. J'ai l'impression que je vais démarrer quelque chose de nouveau, et j'aime ce défi. Je suis un chasseur.»

Djokovic: "I will travel to next tournaments with my family and my manager. This is a new chapter in my life". #Nole #Nolefam #Novak #tennis