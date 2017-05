Pittsburgh sait gagner sans Sidney Crosby

Champion en titre, Pittsburgh n'est qu'à une victoire de la finale de la Conférence Est.

Sur sa glace et sans Sidney Crosby blessé au visage lors de l'acte III, Pittsburgh a forcé la décision grâce au brio de son gardien Marc-André Fleury. Auteur de 36 arrêts, celui qui avait perdu sa place de titulaire lors de la saison régulière réalise vraiment des prodiges lors de ces séries finales. Il a été élu homme du match. La deuxième étoile est revenue à l'ancien pigiste de Red Ice Patric Hornqvist qui a ouvert le score à la 5e minute.

Pittsburgh aura l'occasion de conclure cette série samedi à Washington. Les Penguins le feront encore une fois très certainement sans Mark Streit, à nouveau surnuméraire mercredi soir. Quant à Sidney Crosby, aucune date quant à son éventuel retour sur le rink n'a été donnée.

Anaheim égalise

A l'Ouest, on en est à 2-2 entre Anaheim et Edmonton. Battus à domicile lors des deux premiers matches, les Ducks ont gagné les rencontres III et IV à Edmonton. Mercredi soir, Anaheim s'est imposé 4-3 sur une réussite de Jakob Silfverberg après 45 secondes de jeu dans la prolongation. Les Oilers avaient mené 2-0 à l'issue du premier tiers avant de concéder trois buts dans la deuxième période. Ils devaient arracher l'égalisation à 1'42'' de la sirène grâce à Drake Caggiula. (ats/nxp)