Pour «Melo», Sefolosha «a fait son Européen»

Après Carmelo Anthony mercredi, Russell Westbrook jeudi: les arbitres de la NBA ne sont pas tendres en cette fin d'année avec les stars de la Ligue. Comme le New-Yorkais la veille coupable d'avoir adressé une droite à Thabo Sefolosha, Russell Westbrook a été expulsé par les arbitres pour deux fautes techniques lors de la défaite 114-80 d'Oklahoma City à Memphis.

Ses contestations répétées ont conduit les arbitres à prendre cette décision. Le match semblait cependant déjà joué à l'instant où le meilleur scoreur NBA a dû quitter le parquet. Les Grizzlies menaient, en effet, 61-45 alors qu'il restait 6'41'' à jouer dans le troisième quart-temps. Westbrook, roi du triple double cette saison, a donc conclu sa soirée avec 21 points, 5 rebonds, 0 assist (!) et 6 pertes de balle.

Thunder's Russell Westbrook ejected after back-to-back technical fouls for arguing call pic.twitter.com/vyxlwFErVp — Ben Golliver (@BenGolliver) 30 décembre 2016

«Il a légèrement simulé»

A noter que Carmelo Anthony s'est finalement exprimé concernant son expulsion, après avoir refusé de parler aux journalistes la veille. «Il a fait son Européen et a légèrement simulé», a notamment lâché le triple champion olympique (2008, 2012, 2016) à propos de Thabo Sefolosha, précisant qu'il n'avait pas eu l'intention de frapper le Vaudois au visage.

«J'essayais avant tout de me débarrasser de lui», a poursuivi le New-Yorkais, qui a adressé un coup de poing du droit au visage de Thabo Sefolosha lors du deuxième quart alors que l'arrière d'Atlanta effectuait un marquage des plus serrés. Les deux hommes se sont ensuite invectivés, et la sécurité a même dû entrer sur le terrain.

Replay Review (Game Crew): player altercation in Q2 of #NYKatATL. Ruling: Flagrant 2 on Anthony. Technical foul on Sefolosha. pic.twitter.com/dEXLRQRLEk — NBA Official (@NBAOfficial) 29 décembre 2016

(ats/nxp)