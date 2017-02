Premiers entraînements annulés à Saint-Moritz

Trop de neige, un peu de vent, visibilité réduite, pas de course! Deux entraînements de descente étaient prévus ce lundi matin à Saint-Moritz, les qualifications internes attendront. Les séances chronométriques masculines et féminines ont été annulées. Le ciel, plutôt capricieux depuis jeudi dernier, en a décidé ainsi. «Ici cela change à tout moment, rappelle un ancien de la station, mais qui assure qu’il fera beau demain. Car, plaisante encore le vieux monsieur, je n’ai pas mal à mes articulations!»

Les prévisions sont en effet meilleures à partir de ce mardi où le brouillard devrait se dissiper. On annonce grand beau avec une température de -8 °C le matin. Une journée que Swiss Ski espère surtout très ensoleillée sur la piste avec un premier succès helvétique. Le pays compte en effet sur une victoire de Lara Gut qui est bien décidée, malgré ses bleus à sa jambe droite, à conquérir ce titre en super-G qui manque encore à son palmarès.

Le reste de la semaine devrait permettre à ces Mondiaux dans les Grisons de se dérouler normalement avec notamment les deux entraînements (mardi et jeudi) aux messieurs avant leur descente de samedi et trois pour les dames (mercredi, jeudi et samedi) qui en découdront dimanche dans l'épreuve reine. C’est du moins le vœu des organisateurs, même s’ils sont tributaires de ce vent de section ouest qui pourrait contrarier les épreuves.

Due to weather and course conditions, the first DH training run for ladies at #stmoritz2017 is cancelled by jury decision. TCM 17:00 CET.