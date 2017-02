Programme réduit pour Cologna aux Mondiaux

Dario Cologna ne disputera que deux courses aux Mondiaux à Lahti (FIN) qui s'ouvrent mercredi, le relais 4 x 10 km et le 50 km en skating. En raison de son mollet endolori, le triple Champion olympique doit faire une croix sur le 15 km et le skiathlon.

Le 15 km se déroule en style classique et le skiathlon est un mélange de skating et de classique. Ce dernier style met les mollets à forte contribution, et le Grison ne voulait pas prendre le risque de se blesser, ont expliqué les responsables de Swiss Ski à Lahti. «Nous avons décidé de nous concentrer entièrement sur deux courses, afin d'augmenter les chances de réussite et de nous adapter aux circonstances», a déclaré le manager du fond suisse Christian Flury.

Talon d'Achille

Cologna souffre de douleurs au bassin et au dos côté gauche depuis dimanche. Il les a ressenties lors d'une sortie légère de récupération après le sprint d'Otepää, en Estonie. Il est immédiatement rentré en Suisse, et, de concert avec le physiothérapeute et les entraîneurs, a choisi de réduire drastiquement son programme en ne retenant que les épreuves où il peut concourir explicitement en skating.

C'est un coup dur pour lui-même et pour l'équipe de Suisse, même si, assure-t-on, il est en pleine possession de ses moyens en style libre. Le mollet constitue depuis longtemps son talon d'Achille. Il faudra donc attendre le dernier jour des compétitions, dimanche 5 mars, jour du 50 km, pour dresser un bilan. Cologna doit arriver à Lahti lundi ou mardi prochain. (ats/nxp)