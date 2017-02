Quatrième succès de rang pour Servette

Nouveau succès pour Servette cette année en Challenge League.

Menés 1-0 dès la 7e après une réusiste de Ridge Mobulu, les Grenat ont recollé au score à la 31e grâce à Castro. Ils ont forcé la décision à la 54e sur un but de l'inévitable Jean-Pierre Nsamé. L'attaquant camerounais a redirigé dans le but un centre venu de la gauche pour signer son 17e but de l'exercice en seulement 18 matches.

Servette conserve sa 3e place avec 37 points et 18 longueurs de retard sur le FC Zurich. Le Mont demeure pour sa part au 6e rang avec 25 points. (si/nxp)