Retour triomphal sur le court pour Roger Federer

Roger Federer a été accueilli par des milliers de spectateurs à Perth pour son premier entraînement en vue de la Hopman Cup. «Merci aux 6000 fans qui sont venus voir mon entraînement», a écrit le Bâlois sur Twitter.

C'est dire que l'attente est grande en Australie, où Roger Federer effectue son retour à la compétition après près de six mois d'absence, et une défaite le 8 juillet en demi-finale à Wimbledon face à Milos Raonic.

Drum roll, please... @rogerfederer arrives for his first #HopmanCup practice (and there's lots of fans!) pic.twitter.com/UbkStdXGOc

Thank you to the six thousand fans that showed up to watch my practice at @hopmancup ???????????? pic.twitter.com/gzfNwGHcOp