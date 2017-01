Roger Federer battu par Alexander Zverev à Perth

La route est encore longue! Deux jours après son retour gagnant contre Daniel Evans à Perth, Roger Federer a pu mesurer devant Alexander Zverev tout le chemin qui lui reste à parcourir.

24e mondial à 19 ans, l'Allemand s'est imposé 7-6 (7/1) 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) dans le premier simple du deuxième match de poule de l'équipe de Suisse à la Hopman Cup. A Belinda Bencic de corriger le tir face à Andrea Petkovic pour remettre la «Nati» dans le bon sens de la marche.

Zverev, joueur à suivre

A la peine trop souvent au service, Roger Federer n'a pas su exploiter sa très belle entame de match. Même si son adversaire évoluait dans un tout autre registre que Daniel Evans, le Bâlois a accusé de plus en plus de déchets pour finir par perdre le fil de son tennis.

Après la demi-finale de Halle en juin dernier, il s'incline pour la deuxième fois face à Alexander Zverev qui sera vraiment l'un des joueurs à suivre dans quinze jours à Melbourne. Sacré l'automne dernier à Saint-Petersbourg après une finale victorieuse face à Stan Wawrinka, il possède une puissance en fond de court qui peut l'amener très vite très haut.

Voie royale

La perte du premier set a dû faire bouillir le Bâlois. Roger Federer a, en effet, servi pour le gain de cette première manche à 5-3 avant de commettre deux erreurs en coup droit qui lui ont coûté le break. Au jeu décisif, il devait, cette fois, être lâché par son service: une double faute sur le premier point et une autre à 1/2 ont ouvert une voie royale à son adversaire.

Au second set, Roger Federer laissait filer deux balles de break au premier jeu pour finalement se retrouver dans un second tie-break après être passé à deux points de la défaite à 6-5 30-30. Un jeu décisif qu'il gagnait 7/4. Seulement au troisième set, il n'a jamais trouvé l'inspiration à la relance pour perdre au final un second tie-break dans ce match. Une issue logique dans la mesure où c'est bien Zverev qui menait aux points. Le décompte des balles de break dans l'ultime manche le démontre: 3-0 pour Zverev.

(ats/nxp)