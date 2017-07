Roger Federer en rêve depuis cinq ans

Roger Federer peut continuer d'écrire l'histoire du tennis dimanche dès 15 heures en finale à Wimbledon. S'il devient le premier homme à s'adjuger un 8e titre sur l'herbe de Church Road, le Bâlois améliorera un autre record masculin en portant son total de trophées majeurs à 19. Mais Marin Cilic possède bien les armes pour l'en empêcher.

Le Bâlois n'a été battu qu'une seule fois en sept confrontations par Marin Cilic. C'était en demi-finale de l'US Open 2014, et il n'avait rien pu faire devant le Croate, injouable sur son service, remarquable d'efficacité à la relance et capable de déborder son adversaire tant en coup droit qu'en revers. Marin Cilic s'était imposé 6-3 6-4 6-4, et avait confirmé son exploit le lendemain en dominant nettement Kei Nishikori pour cueillir son premier «Major». «Il frappait des services et des retours à volonté. J'avais eu une petite chance dans le troisième set, avec un break d'avance. Mais il était en totale confiance. C'était vraiment très, très impressionnant», se souvient Federer.

Federer on Cilic: 'He's a great guy, I know him really well. He crushed me at the US Open a few years ago. I hope it's not like that again.' — George Bellshaw (@BellshawGeorge) 14 juillet 2017

Roger Federer, qui n'était certes pas au sommet de son art durant cet US Open, serait surpris si le géant de 1m98 passait à côté de sa finale. Marin Cilic avait maîtrisé tous les aspects de sa première finale de Grand Chelem, comme le Bâlois il y a 14 ans à Church Road, et il n'y a aucune raison qu'il soit écrasé par la pression dimanche. Opposé au meilleur joueur de tous les temps, il a même toutes les raisons d'évoluer l'esprit libre.

"Ce sera sa première finale ici mais je ne peux pas imaginer qu'il passe à côté." Signé Fed — Eric Salliot (@ericsalliot) 14 juillet 2017

Sous-estimé selon son coach actuel, le Suédois Jonas Björkman, le 6e mondial entend prouver que son triomphe new-yorkais n'était pas qu'un coup d'éclat. «(Le Centre court), c'est l'endroit où Roger joue son meilleur tennis. Mais il y a un an, j'étais seulement à un point de le battre. Je crois en mes chances et en mes capacités de gagner», a assuré le Croate de 28 ans, en évoquant les trois balles de match qu'il s'était procuré contre le Suisse, en quart de finale en 2016.

Gazon chéri

Difficile d'écrire qu'il s'agit d'une opportunité peut-être unique de triompher une dernière fois en Grand Chelem pour Roger Federer. Il a fait taire tous ses détracteurs en alignant les chefs d'œuvre à Melbourne, mais à bientôt 36 ans (le 8 août), «RF» n'aura plus des tonnes d'occasions de soulever le trophée qui lui a échappé lors de ses deux dernières finales, en 2014 et 2015 face à Novak Djokovic. Ni le Serbe, ni les autres membres du «Big Four», ne sont là pour l'arrêter.

So so happy and privileged to be in another @Wimbledon final. See you all Sunday ???? — Roger Federer (@rogerfederer) 14 juillet 2017

Certes, il fut moins seigneurial en demi-finale face à un très solide Tomas Berdych, mais il a su élever son niveau de jeu dans les moments-clés pour atteindre la finale sans avoir lâché le moindre set en six matches. Vendredi, le Bâlois est devenu le finaliste le plus âgé à Londres depuis 1974. Il espère maintenant dépasser son idole de jeunesse, l'Américain Pete Sampras, et le Britannique William Renshaw - un champion de la fin du 19e siècle - avec lesquels il partage le record masculin de titres à Londres (7).

Federer trying to break his #Wimbledon tie with these two gentlemen on Sunday pic.twitter.com/arVwX6wsGC — Christopher Clarey (@christophclarey) 14 juillet 2017

Roger Federer sait Marin Cilic capable de lui poser des problèmes quasi insolubles. Mais le «Maître» sait aussi que c'est sur ce Centre Court que sa vitesse de bras, son toucher de balle et même son jeu de défense s'expriment le mieux. Et sa la magie opère à nouveau, il pourrait bien soulever une huitième fois ce trophée chéri.

Les sept victoires de Roger Federer à Wimbledon:

