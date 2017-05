Roger Federer renonce à Roland Garros

Le Bâlois avait entretenu le suspense. Allait-il oui ou non se produire cette année à la Porte d'Auteuil? La réponse est tombée et elle ne fera pas plaisir aux fans du plus grand joueur de tous les temps.

«Je regrette de devoir renoncer à ma participation à Roland Garros cette année, explique Federer dans un communiqué. J'ai travaillé extrêmement dur sur et en dehors du court au cours du dernier mois. Mais si je veux pouvoir continuer à jouer encore pendant quelques années, j'ai préféré faire l'impasse sur la saison sur terre battue afin de me préparer pour la saison sur gazon et sur dur. Le début d'année a été magique et il me faut reconnaître que ce n'est qu'en remodelant mon calendrier que je pourrai jouer plus longtemps. De fait, en accord avec mon staff, nous avons conclu qu'il n'était pas judicieux de ne disputer qu'un tournoi sur terre battue cette année, surtout concernant ma préparation physique pour le reste de la saison. Les supporters de Roland Garros vont me manquer, eux qui ont toujours été derrière moi, et j'espère pouvoir les revoir à Roland Garros l'année prochaine.»

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga — Roger Federer 15 mai 2017

Cela fait la deuxième année consécutive que Roger Federer ne se rend pas à Paris au mois de mai. L'an dernier, il avait mal au genou et la rigueur de la terre battue ne permet pas d'arriver avec 90% de ses capacités. Il avait peu joué sur l'ocre l'année passée et il semble bien que la suite de sa carrière ne soit plus trop en adéquation avec la surface de la Porte d'Auteuil. C'est la voix de la sagesse qui a parlé pour le Bâlois avec l'objectif de remporter un 19e titre du Grand Chelem à Wimbledon ou à New York lors de l'US Open. Ces derniers jours, le Bâlois s'est entraîné sur dur à Dubaï ce qui pouvait indiquer qu'il ne misait pas sur le tournoi parisien cette année.

A 35 ans, le Maître n'a plus rien à prouver. En 2017, il affiche un bilan affolant de 19 succès pour une seule défaite intervenue au 2e tour à Dubaï face au Russe Evgeny Donskoy. Il a remporté l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami.

Roland-Garros 2017 : Roger Federer annonce son forfait https://t.co/eM1eq9ZZ90 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 mai 2017

Si tout se passe bien, Federer sera de retour sur le circuit ATP à la mi-juin à Stuttgart sur gazon avant d'aller pour la quinzième fois à Halle. RF y visera une neuvième couronne.

La course à la Race peut en revanche prendre une tournure assez favorable pour Rafael Nadal. En avance de 690 points, le Majorquin peut prendre une avance considérable en cas de succès à Rome et à Roland Garros. Le taureau de Manacor compterait alors 3690 points de bonus par rapport à Rodg'.

