Roglic remporte la 17e étape

Primoz Roglic s'est adjugé la redoutable 17e étape du Tour de France. Parti seul dans le Galibier, le Slovène s'est imposé à Serre-Chevalier, où Fabio Aru a été le grand perdant du jour.

En s'imposant à l'issue d'une étape qui comprenait, outre le Galibier, la Croix de Fer et le Télégraphe, Primoz Roglic a confirmé qu'il était devenu un grand grimpeur. Vainqueur jusqu'ici de ses plus beaux succès en contre-la-montre, comme à Chianti en 2016 sur le Giro ou ce printemps à Lausanne sur le Tour de Romandie, le Slovène de 27 ans n'avait encore jamais réussi un tel numéro en montagne.

Vertigineuse descente

L'ancien sauteur à ski - il a été champion du monde juniors par équipes en 2007 - s'est placé mercredi dans la première échappée du jour, à 160 km de l'arrivée. Le coureur de Lotto-Jumbo est ensuite parti tout seul dans la montée du Galibier (à 34 km du but), créant rapidement un écart important. Après avoir franchi le toit de ce Tour 2017 (2642 m d'altitude), il a parfaitement négocié la vertigineuse descente vers Serre-Chevalier, où il a passé la ligne avec 1'13 d'avance sur le Colombien Rigoberto Uran.

Dans la lutte pour le classement général, Romain Bardet a lancé plusieurs attaques dans le Galibier. Si le Français n'est pas parvenu à ébranler le maillot jaune Chris Froome, il a réussi à lâcher Fabio Aru. Le champion d'Italie, qui a vu son retard s'accentuer dans la descente, a concédé 31 secondes sur ses principaux rivaux, perdant sa 2e place au général. A quatre jours de l'arrivée, Chris Froome mène désormais devant Rigoterto Uran (à 27''), Romain Bardet (à 27'') et Fabio Aru (à 53'').

Côté suisse, Mathias Frank s'est montré aux avant-postes mercredi, lui qui avait été très discret jusqu'ici. Le Lucernois d'AG2R, qui faisait partie de l'échappée initiale, est longtemps resté avec les hommes de tête, ne se faisant reprendre par le groupe maillot jaune que dans les derniers hectomètres du Galibier. Mathias Frank a finalement terminé au 11e rang, dans le sillage de Fabio Aru.

Mythique Izoard

Jeudi, le dernier col du Tour, le mythique Izoard, conclut la 18e étape longue de 179,5 kilomètres à partir de Briançon. Le parcours dessine une boucle presque complète dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence en longeant le lac de Serre-Ponçon avant de remonter la vallée de l'Ubaye.

Le sommet de Vars, col classé en première catégorie (9,3 km à 7,5 %), est situé à 50 kilomètres de l'arrivée. Puis, c'est Guillestre et la vallée du Guil, ce torrent tempétueux qui descend du Queyras, qui précèdent l'Izoard (hors catégorie), ses 14,1 kilomètres à 7,3 % et sa mythologie.

Abandon de Kittel

Le sprinter allemand Marcel Kittel (Quick-Step) ne ramènera probablement pas le maillot vert à Paris. Touché dans une chute au tout début de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier (183 km), le quintuple vainqueur sur le Tour 2017 a préféré abandonner.

Son principal contradicteur, l'Australien Michael Matthews, devrait parvenir à piquer le maillot au Géant Vert puisqu'il n'est plus qu'à 9 points au classement.

Le Français Thibaut Pinot (FDJ), fiévreux, a lui aussi abandonné. Quatrième du dernier Giro, Pinot, 27 ans, avait abordé le Tour sans ambition pour le classement général, mais avec une victoire d'étape en vue et éventuellement le maillot à pois de meilleur grimpeur.

