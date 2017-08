Ronaldo dit vouloir «revenir en Angleterre»

Mis en examen pour fraude fiscale, Cristiano Ronaldo aurait déclaré devant la juge n'avoir «jamais eu de problème en Angleterre» avec le fisc. Il aurait même expliqué souhaiter y retourner.

«Je n'ai jamais eu de problème en Angleterre (...) C'est pour ça que j'aimerais revenir en Angleterre», a dit l'attaquant du Real Madrid pendant sa déclaration d'une heure et demie dans un tribunal de la banlieue de Madrid. Le Portugais de 32 ans est cité par la radio Cadena Ser, qui a eu accès à sa déclaration.

Le ministère public reproche à Cristiano Ronaldo d'avoir utilisé un montage de sociétés basées à l'étranger - aux îles Vierges britanniques et en Irlande, où les taux d'imposition sont très bas - pour éviter de payer ses impôts en Espagne sur ses «droits à l'image». Le joueur avait assuré lundi que la structure visée par l'enquête avait été créée en 2004 quand il jouait à Manchester United, bien avant son arrivée au Real en 2009, expliquait-il dans un communiqué diffusé à l'issue de l'audience.

Une idée de ManU et de son avocat

Selon la radio, il a maintes fois plaidé que les autorités britanniques avaient contrôlé ces sociétés et rien trouvé d'irrégulier. Et il a insisté sur l'idée que c'était Manchester United «lui-même» et un avocat du club qui lui avaient recommandé d'ouvrir la société incriminée: l'avocat «Chris (Farnell) m'avait dit que c'était ce que faisaient tous les footballeurs et je ne voulais pas être une exception».

«Je veux être une exception toujours sur le terrain, mais en dehors, je veux être comme les autres», a-t-il lancé, dans sa déclaration citée par la Cadena Ser et l'agence Europa Press. Si Ronaldo était condamné, il risquerait «une amende d'au moins 28 millions d'euros» et une peine allant jusqu'à trois ans et demi de prison, selon le syndicat des experts du ministère des Finances, Gestha. (ats/nxp)