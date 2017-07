Schaffhouse sans pitié pour le néo-promu

Rapperswil-Jona, néo-promu en Challenge League, a eu un brutal aperçu de ce qui pouvait l'attendre cette saison.

Pour le premier match de son histoire chez les professionnels, le club saint-gallois - dont plusieurs joueurs ont dû quitter leur travail à 15h00 - a été balayé 6-0 à Schaffhouse.

La formation de Murat Yakin, meilleure équipe du second tour 2016/17 devant Zurich, Xamax et Servette, a poursuivi sur sa lancée et ce en dépit des départs de Shkelqim Demhasaj et Steven Lang. La différence était déjà faite à la pause grâce à des réalisations de Rhyner (4e), Castroman (18e) et Mikari (31e et 41e).

Castroman a encore salé l'addition (58e), puis Barry (79e). De quoi permettre au public du LIPO Park d'évacuer un peu le stress d'une journée marquée par l'agression de cinq personnes par un forcené qui a contraint la police à boucler plusieurs heures la vieille ville et à lancer une chasse à l'homme dans la région. (ats/nxp)