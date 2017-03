Selina Büchel championne d'Europe du 800m

Selina Büchel est devenue championne d'Europe en salle du 800 m pour la deuxième fois d'affilée à Belgrade. Elle a résisté pour 1 centième à la Britannique Shelayna Oskan-Clarke.

Büchel, en 2'00'38, a amélioré de 0''52 le vieux record de Suisse de Regula Zürcher. Tout cela en ayant mené toute la course dans la Kombank Arena, au terme d'une course pleine de suspense! Elle est la deuxième athlète suisse, 38 ans après Markus Ryffel sur 3000 m, à conserver un titre européen en salle.

Leçon de la demi-finale

Büchel a tiré la leçon de sa demi-finale qui avait été cahin-caha. Elle avait alors été souvent enfermée, avant de devoir courir au deuxième couloir et de laisser beaucoup d'énergie dans l'aventure. Cette fois, la St-Galloise a mené dès les premiers mètres, minimisant ainsi le risque de bousculades inhérents à ces courses en salle. Elle a bien eu besoin de ses talents de bagarreuse pour résister à Oskan-Clarke.

La puissante Britannique, par deux fois, a donné l'impression de pouvoir passer l'épaule. Mais l'athlète de Bütschwil ne lui en a jamais laissé l'occasion, an'hésitant pas à aller jusqu'au contact physique à une reprise.

En se jetant sur la ligne, alors qu'elle semblait devoir se faire chiper l'or dans les cinq derniers mètres, Büchel a préservé son bien, sous les yeux avertis de Sebastian Coe. Une performance admirable et un chrono remarquables en salle! Ainsi donc, Büchel aura parfaitement rebondi après sa légère déception née de son élimination en demi-finale des JO de Pékin, pour 3 dixièmes.

Avant elle, il avait fallu patienter 28 ans, entre le titre de Sandra Gasser sur 1500 m à Liévin en 1987 et le premier sacre de Büchel aux Européens indoor en 2015 à Prague, pour voir un(e) athlète suisse s'imposer à nouveau dans des Championnats d'Europe. Les huit titres avant «l'ère Büchel» avaient tous été obtenus entre 1950 et 1987, essentiellement dans les années 1970 et 80. Et voilà que la St-Galloise, en l'espace de deux ans et après près de trois décennies d'attente, porte le total historique de la Suisse à dix!

Mujinga Kambundji tout près du bronze

Mujinga Kambundji a réussi une belle performance en prenant la 4e place de la finale du 60 m aux Championnats d'Europe en salle à Belgrade. La Bernoise, souriante, ne semblait pas malheureuse, elle qui est restée à 0''06 du bronze en signant son meilleur temps de la saison.

Avec un meilleur départ, l'athlète du ST Berne aurait pu prétendre à la médaille, qui lui avait échappé de peu il y a deux ans à Prague (5e). Son enchaînement, après la sortie des starting-blocks, fut bon, de quoi lui permettre de signer son meilleur résultat international dans la spécialité, où son record de Suisse reste fixé à 7''11.

Sur 100 m, Kambundji avait obtenu la médaille de bronze aux Championnats d'Europe l'été dernier à Amsterdam. Elle gagne en constance année après année et semble bientôt mûre, peut-être, pour une grande finale planétaire (Mondiaux aux JO), face à l'armada d'outre-Atlantique.