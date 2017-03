Selina Büchel en finale du 800 mètres

Mathématiquement, l'athlète de Bütschwil aura dimanche en finale à Belgrade 50 % de chances de remporter une médaille (six finalistes). Mais il serait bon qu'elle ne reproduise pas les erreurs tactiques de sa demi-finale. Dans une course que personne ne voulait prendre à son compte, elle a longtemps été en 3e position, avant de faire l'extérieur, sans pouvoir se porter en tête. Les nombreux mètres parcourus en trop au couloir 2 lui ont côuté du temps et de l'énergie.

Büchel a couru en 2'03''23, contre 2'03''09 à la Britannique Shelayna Oskan-Clarke, 1re de cette demi-finale. Dans l'autre demie, les trois meilleures ont couru en moins de 2'03''. Le niveau n'est pas exceptionnel. Sachant qu'elle détient le meilleur temps des engagées cette saison (2'00''18), et vu son goût pour la bagarre, Selina Büchel garde néanmoins toutes ses chances, y compris pour la victoire. La finale de dimanche aura lieu à 17h25 et s'annonce très ouverte. (ats/nxp)