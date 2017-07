Senderos à l'essai au Dynamo Houston

Un deuxième Genevois après Clint Capela brillera-t-il à Houston ? Philippe Senderos s'entraîne, selon plusieurs sources, cette semaine avec le Dynamo Houston. Libre depuis son départ au printemps des Glasgow Rangers, le défenseur genevois de 32 ans pourrait ainsi rejoindre une équipe qui figure aujourd'hui à la troisième place de la Conférence Ouest de la MLS, derrière Dallas et Kansas City. Houston bénéficie d'un réel soutien populaire. Son dernier match à domicile, une victoire 3-1 contre le Montréal de Blerim Dzemaili le 5 juillet dernier, a, en effet, attiré plus de 15'000 spectateurs.

Depuis son départ au Servette FC en 2003, Philippe Senderos a évolué dans quatre championnats étrangers, en Angleterre (Arsenal, Everton, Fulham et Aston Villa), en Italie (Milan AC), en Espagne (Valence) et en Ecosse (Glasgow Rangers). A l'hiver 2016, il était revenu six mois en Suisse aux Grasshoppers pour se donner toutes les chances de disputer l'Euro en France. Il avait toutefois été écarté de la sélection à la dernière minute par Vladimir Petkovic. Philippe Senderos a disputé trois Coupes du monde, en 2006, 2010 et 2014. (ats/nxp)