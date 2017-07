Sion s'effondre en Lituanie en Europa League

Le FC Sion a lancé de manière catastrophique sa campagne internationale en s'inclinant 3-0 chez les Lituaniens du FK Suduva, au 3e tour aller des éliminatoires de l'Europa League. La situation n'est pas loin d'être désespérée pour des Valaisans qui avaient fait d'une participation à la phase de poules un objectif majeur de leur saison.

Fébrilité défensive constante, fond de jeu proche du néant, pas la moindre occasion de but (!), implication douteuse: voici le visage qu'ont présenté les Sédunois à Marijampolé. Déjà vainqueurs poussifs et chanceux dimanche passé à Thoune (1-0) pour leur première sortie de l'exercice, les hommes de Paolo Tramezzani ont cette fois-ci donné des signes très inquiétants à plusieurs titres.

Sans cette (trop) longue liste de joueurs importants mais indisponibles pour cette rencontre - Constant, Mveng, Dimarco, Cümart, Carlitos -, la prestation du FC Sion aurait mérité la qualification de faute professionnelle. Moins de neuf minutes ont suffi aux modestes joueurs de Suduva pour mettre en lumière les graves manquements défensifs sédunois. Un coup franc plutôt mal tiré par Slavickas, une déviation et un but contre son camp de Paulo Ricardo: 1-0 après 2'17 de jeu seulement. Puis une série d'interventions manquées - ou de non-interventions - conclues par un mauvais dégagement de la tête de Birama Ndoye et une volée de Janusauskas: 2-0 à la 9e.

Pas de révolte

La suite n'a pas été plus encourageante. Pas l'ombre d'un début de révolte à l'horizon valaisan. Il a même fallu un sauvetage de Moussa Konaté dans le temps additionnel pour que la formation de Paolo Tramezzani ne regagne pas les vestiaires menée de trois longueurs. Or la pause n'y a pas changé grand-chose, même si Sion a commencé de montrer un visage un peu moins alarmant (mais rien qu'un peu) à l'heure de jeu, avec les entrées simultanées de Marco Schneuwly et du jeune Bastien Toma (18 ans). Les deux ont remplacé les transfuges brésiliens Matheus et Adryan, dont les premières sous le maillot rouge n'ont pas franchement été des réussites.

C'est à la 90e qu'est tombé le 3-0 probablement rédhibitoire, sur un corner qui a accouché d'une nouvelle volée, signée Laukzemis. Les Sédunois doivent désormais provoquer un miracle mercredi prochain au Stade de Genève lors du match retour. Et Tramezzani trouver rapidement d'autres réglages car, après le match peu convaincant dans le jeu à Thoune, cette débâcle en Lituanie peut déjà agir comme un encombrant boulet accroché à la jambe de l'entraîneur italien. Alors, si en plus Sion devait perdre dimanche à la Pontaise contre Lausanne-Sport... (si/nxp)