Stan Wawrinka forfait à Montréal et à Cincinnati

Stan Wawrinka fera l'impasse sur les Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati. Le no 4 mondial annonce sur Facebook qu'il ne veut pas revenir sur les courts s'il n'est pas certain que sa blessure au genou soit guérie.

Battu au premier tour de Wimbledon par le Russe Daniil Medevdev dans une rencontre où il est apparu très diminué, Stan Wawrinka souffre de douleurs chroniques à ses genoux depuis plusieurs mois. «J'ai pris cette décision après avoir longuement consulté mes docteurs et mon team, explique Stan Wawrinka sur sa page Facebook. J'ai pourtant tout tenté pour être en mesure de m'aligner à Montréal et à Cincinnati.»

Ce double forfait remet, bien sûr, en question sa présence à l'US Open qui débute le 28 août. Tenant du titre à New York, Stan Wawrinka pourra-t-il défendre ses chances dans le tournoi qui est considéré comme le plus exigeant du calendrier ? Arriver à New York sans avoir disputé un seul tournoi depuis Wimbledon est-t-il un pari envisageable ?

Wild card pour Wiston Salem

Si son genou va mieux, le Vaudois aura toutefois la possibilité de demander une wild card pour le tournoi de Wiston Salem qui débutera le 20 août. On le sait, le fait de jouer un tournoi ATP la semaine qui précède un tournoi du Grand Chelem lui a été extrêmement profitable pour Roland-Garros depuis trois ans.

Le hasard du calendrier fait que l'annonce du forfait de Stan Wawrinka est intervenue quelques heures seulement après l'officialisation de la présence de Roger Federer à Montréal. (si/nxp)