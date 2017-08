Stan Wawrinka met un terme à sa saison

Stan Wawrinka ne jouera plus en 2017 et il ne pourra pas, ainsi, défendre son titre à l'US Open. Blessé au genou, le Vaudois a fait le choix de subir une intervention chirurgicale.

Décision difficile

Quarante-huit heures après l'annonce de son double forfait pour les tournois Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati, Stan Wawrinka explique dans un communiqué qu'il «a pris la difficile décision de subir une intervention chirurgicale au genou.» A ses yeux, «il n'y avait pas d'autre solution pour être certain de poursuivre sa carrière au plus haut niveau pendant encore plusieurs années.»

Stan Wawrinka n'a pas voulu préciser où et quand il subira cette opération. Blessé au genou depuis Wimbledon, Stan Wawrinka doit tirer le rideau sur cette saison 2017 alors qu'il était en train de livrer l'une des plus belles années de sa carrière.

Quatrième de la Race derrière Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem, Stan Wawrinka a été finaliste à Roland-Garros et à Indian Wells, demi-finaliste à Melbourne et titré chez lui à Genève.

Huitième place

Il bouclera l'année avec 3150 points ATP. Un tel total est synonyme aujourd'hui de la huitième place du classement technique. S'il peut être de retour sur les courts au début 2017 comme il l'espère fermement, il devrait être classé entre la huitième et la douzième place. On rappellera que Roger Federer, qui a l'an dernier également dû mettre un terme à sa saison après Wimbledon, occupait le 17e rang de l'ATP lors des trois coups de l'Open d'Australie.

L'US Open débutera le lundi 28 août à New York sans les deux finalistes de l'édition 2016. On le sait, Novak Djokovic a, lui aussi, été contraint de mettre un terme à sa saison après Wimbledon. Le Serbe souffre d'une blessure au coude. Mais contrairement à Stan Wawrinka, il ne subira aucune intervention chirurgicale.