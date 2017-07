Suivez en direct la 20e étape du Tour de France

Le Britannique Luke Rowe (Sky), coéquipier du maillot jaune Chris Froome, s'est élancé samedi, peu avant 14h00 (12h00 GMT), pour les 22,5 kilomètres du contre-la-montre de Marseille, 20e et avant-dernière étape du Tour de France.

De quoi espérer une belle performance de Stefan Küng, l'un des meilleurs rouleurs encore en lice, et qui avait failli gagner le seul chrono disputé jusqu'ici (2e de la 1ère étape à Düsseldorf, à 5'' de Geraint Thomas). Le Thurgovien de BMC s'est fixé le top 3 comme objectif minimum pour cette avant-dernière étape.

Sous le soleil, les coureurs partent de minute en minute sauf pour les derniers partants, séparés par un intervalle de deux minutes. Le dernier coureur, Froome, partira à 17h04 (15h04 GMT), deux minutes après Romain Bardet, lequel occupe la deuxième place du classement général à 23 secondes du Britannique.

Le départ et l'arrivée sont installés au stade Vélodrome, aménagé pour cette grande occasion. Le Tour renoue avec Marseille quatre ans après sa dernière venue dans la cité phocéenne.

Le parcours longe le littoral, par la corniche, et contourne le Vieux-Port pour faire demi-tour au niveau du nouveau MuCEM (Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée). Il grimpe ensuite, par la montée de la Bonne Mère (1200 m à 9,5 %), jusqu'à Notre-Dame de la Garde, pour redescendre vers la mer et revenir sur le boulevard Michelet.

Lors des trois arrivées d'étape du Tour à Marseille au XXIe siècle, la victoire est revenue au Danois Jakob Piil (2003), au Français Cédric Vasseur (2007) et au Britannique Mark Cavendish (2013).

(ats/afp/nxp)