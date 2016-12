Team Canada en demi-finales sans trembler

Le Team Canada s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Spengler. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu 5-1 les Tchèques de Hradec Kralove. Ils retrouveront Dynamo Minsk vendredi à 15 heures.

Le scénario est désormais connu avec le Team Canada. A la peine lors de leur premier match, les joueurs nord-américains s'améliorent à mesure que le tournoi avance. Et sans doute que pour eux, disputer un match supplémentaire comme ce quart de finale n'est pas forcément un handicap.

Les joueurs de l'entraîneur Luke Richardson l'ont démontré contre Hradec Kralove. Ils ont complètement étouffé leur adversaire au cours d'une première période parfaitement maîtrisée. Deux buts en supériorité numérique par les «Bernois» Ebbett (5e) et Noreau (20e) ont mis les Canadiens sur la voie du succès dans un match saccadé en raison de la pluie de pénalités infligées par les deux arbitres helvétiques de la partie.

Espoir de courte durée

Les Tchèques ont entretenu un léger espoir de retour après le but de Jaroslav Bednar, l'ancien joueur de Davos, Lugano et Berne en fin de deuxième période. Mais dès la reprise, Mason Raymond et Francis Paré ont clos l'affaire en 37'' pour faire passer le score à 5-1. Raymond, un joueur qui pourrait bien intéresser des clubs suisses. L'attaquant au plus de 600 matches de NHL n'a disputé que quatre matches avec les Anaheim Ducks cette saison et est désormais libre.

Ce vendredi, le Team Canada retrouvera les Biélorusses de Minsk. L'équipe de KHL lui avait infligé un revers cinglant en ouverture du tournoi dans un torrent de buts (7-4). Mais si les Canadiens veulent devenir la première équipe à conserver son titre depuis 2003, il leur faudra prendre leur revanche. (ats/nxp)