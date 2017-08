Thomas Lüthi remporte son premier GP de la saison

Thomas Lüthi (Kalex) a renoué de superbe manière avec la victoire. Le Bernois a remporté le GP de République tchèque Moto2 sous la pluie à Brno. Il se relance ainsi dans la course au titre mondial.

Septième au moment de l'arrêt de la course au 8e tour en raison de la pluie, Lüthi a pris la tête dès le nouveau départ, sur une piste mouillée et pour une épreuve raccourcie à six tours. Il a immédiatement creusé l'écart et a foncé vers la victoire. Le podium a été complété par Alex Marquez (Kalex) et Miguel Oliveira (KTM).

Morbidelli pas à l'aise

Leader du championnat, Franco Morbidelli (Kalex) ne s'est pas montré à l'aise sur cette piste humide. L'Italien n'a fini que 8e. Son avance sur Lüthi au général s'est ainsi réduite à 17 points, contre 34 avant la course.

Ce succès est inestimable pour Lüthi, après sa chute en Allemagne voici un mois. Il a aussi pris une belle revanche sur le circuit tchèque: l'an passé, il avait dû déclarer forfait pour la course après une terrible chute lors des essais. Le Bernois avait déjà gagné une fois à Brno en 2005, l'année de son titre mondial en 125 cm3.

Disputée sur une piste mouillée qui a progressivement séché, l'épreuve de la catégorie Moto3 a vu la sixième victoire de Joan Mir (Honda) cette saison. L'Espagnol, leader du championnat, a devancé l'Italien Romano Fenati (Honda). Ce dernier compte désormais 42 points de retard sur Mir au général. (ats/nxp)