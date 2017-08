Thomas Rüfenacht premier MVP des play-off

Nico Hischier et le CP Berne sont les gagnants des Swiss Ice Hockey Awards. Thomas Rüfenacht et Mark Arcobello ont reçu au Kursaal de Berne les distinctions de meilleurs joueurs (MVP) de la saison.

Le CP Berne sur le devant de la scène

Pour la première fois, la Fédération suisse (FSHG) avait décidé de distribuer deux prix de meilleur joueur de la saison. Les deux distinctions sont allées à des représentants du club champion de Suisse. Rüfenacht a été élu meilleur joueur des play-off au détriment de ses coéquipiers Mark Arcobello et Leonardo Genoni.

Arcobello a eu la consolation d'être élu MVP de la qualification devant Julien Sprunger (Fribourg Gottéron) et Lion Martschini (Zoug). L'Américain avait déjà été désigné topscorer PostFinance en février, qui peut correspondre au Award de l'«attaquant de l'année». Genoni a aussi été récompensé avec le titre de gardien de l'année.

Gilles Senn révélation de l'année

L'an dernier, les joueurs bernois étaient repartis les mains vides même s'ils avaient enlevé le titre après une très faible qualification (8e rang). A leur place, le jury, composé de représentants des médias et de la fédération, ainsi que des clubs (chacun 50%), avait désignée Perttu Lindgren de Davos comme MVP.

Le club grison n'a pas été oublié non plus cette saison. Gilles Senn, le successeur de Genoni dans les buts davosiens, a été élu «révélation de l'année» (Youngster of the year). De son côté, Andres Ambühl a été élu pour la quatrième fois de suite par le public «joueur préféré de la Ligue». Les autres Awards ont été attribués à Nico Hischier (Hockey Award), Simon Schenk (Special Awards) et Lara Stalder (joueuse de l'année).

Une distinction pour Hischier

Le gala au Kursaal, qui a réuni environ 350 invités, a également été l'occasion d'honneurs et de prises de congé. Outre l'ancien entraîneur national et chef des GCK Lions, Simon Schenk, la Fédération a rendu hommage à l'arbitre de longue date, Danny Kurmann (désormais chef des arbitres à l'IIHF) et au président démissionnaire de la Fédération, Marc Furrer.

Nico Hischier n'est qu'au début de sa carrière. Mais celui qui fut désigné no 1 du repêchage de la NHL par les New Jersey Devils a déjà reçu un Award, qui couronne un acteur du hockey, qui s'est illustré sur la scène internationale.

Le palmarès

Berne. Swiss Ice Hockey Awards 2017. Meilleur joueur (MVP) des play-off: Thomas Rüfenacht (Berne). Meilleur joueur (MVP) du tour de aualification: Mark Arcobello (Berne). Gardien (Trophée Jacques Plante): Leonardo Genoni (Berne). Révélation de l'année (Youngster of the Year): Gilles Senn (Davos). Attaquant (topscorer PostFinance): Mark Arcobello (Berne). Hockey Award: Nico Hischier (NHL/No 1 du repêchage). Special Award: Simon Schenk (ancien entraîneur et chef des GCK Lions). Joueur préféré du public (Most Popular Player): Andres Ambühl (Davos). Joueuse de l'année: Lara Stalder (University of Minnesota Duluth/USA). (ats/nxp)