Thomson réduit légèrement l'écart

Selon le classement de samedi à 9h, 704 milles (1304 km) séparent les deux bateaux, contre 819 vendredi soir.

Le Cléac'h a franchi vendredi en début d'après-midi le Cap Horn, à l'extrémité sud du continent sud-américain, en un temps record de 47 jours 00 heure et 32 minutes (contre 52 j 06 h 18 min pour François Gabart en 2013).

Mais une fois passé ce point qui sépare les océans Pacifique et Atlantique, Le Cléac'h, solide leader de la course, a été freiné par un manque de vent.

«Dans les heures à venir, le vent va basculer au Nord, en restant toujours faible (environ 10 noeuds, soit 18,5 km/h). Si ces conditions se confirment, il est probable que le leader du Vendée Globe choisisse de passer à l'est des Malouines», a commenté la direction de course.

Neuf abandons

A l'inverse, Thomson qui est toujours côté Pacifique «a passé une bien meilleure nuit, alignant des vitesses supérieures à 18 noeuds» (33 km/h). Il devrait franchir le Horn dimanche à 14h00 GMT.

Plus loin, six skippers approchent du sud de la Nouvelle-Zélande et par la même occasion de la mi-parcours: Arnaud Boissières (La Mie Câline), Eric Bellion (CommeUnSeulHomme), Alan Roura (La Fabrique), qui se tiennent en moins de 20 milles, et, plus loin, Enda O'Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland), Rich Wilson (Great American IV) et Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut).

Samedi en fin de matinée, Roura a tweeté un selfie sur lequel on le voit tout sourire avec, juste derrière lui, le bateau de Bellion. Sous la photo, cette légende: «Noël entre copains, lutte acharnée avec Eric Bellion !»

[CLASSEMENT #VG2016] 9H

???? 12ème

?? 7,5 noeuds

???? Noël entre copains, Lutte acharnée avec @EricBellion1 (@Comme1SeulHomme), preuve en image ! pic.twitter.com/vqp8GresF2 — Alan Roura (@AlanRoura) 24 décembre 2016

En queue de flotte, quatre navigateurs n'ont pas encore passé le cap Leeuwin, à l'extrémité sud-ouest de l'Australie: Didac Costa (One Planet One Ocean), Pieter Heerema (No Way Back), Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) et Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean).

Quelque 14'500 milles (26.850 km) séparent le dernier, Destremau, du leader Le Cleac'h qui se trouve lui-même à moins de 7000 milles de l'arrivée.

Sur les 29 skippers au départ des Sables d'Olonne (France) le 6 novembre, 9 ont officiellement abandonné. Un dixième, Paul Meilhat, a été victime d'une sérieuse avarie. (afp/nxp)