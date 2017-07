DIRECT- Le peloton s'attaque aux géants des Alpes

Ce mercredi 19 juillet, le Tour s'attaque à deux cols hors catégorie, la Croix-de-Fer et le Galibier, dans la 17e étape reliant La Mure et Serre-Chevalier (183 km). Départ de La Mure à 12h20, arrivée à Serre-Chevalier vers 17h30.

Après l'interminable Croix-de-Fer (24 km à 5,2 %), le Galibier, encore plus long (29,6 km) si l'on tient compte également du col du Télégraphe dans sa première partie, atteint le point le plus haut de ce Tour 2017, à 2642 mètres d'altitude. La descente, rapide et longue de 28 kilomètres, mène directement à l'arrivée.

Le profil de l'étape du jour sur le #tourdefrance2017 avec notamment deux géants des Alpes : https://t.co/wtomm8WKjV pic.twitter.com/vLw6DA0yFB — La Voix des Sports (@lavoixdessports) 19 juillet 2017

«Le travail des équipiers va se faire jusqu'au pied du Galibier. Après, les grands coureurs vont s'expliquer. Il y aura des bonnes et des mauvaises suprises», souligne le manager d'une équipe.

Mardi, Michael Matthews (Sunweb) a gagné la 16e étape du Tour de France à Romans-sur-Isère. L'Australien a devancé dans un sprint houleux le Norvégien Edwald Boasson Hagen et l'Allemand John Degenkolb. Chris Froome (Sky) reste en jaune. (cht/afp/nxp)