Un Neymar silencieux regagne Barcelone

Mais où va Neymar? L'attaquant brésilien du FC Barcelone, de retour de Chine, a regagné mardi Barcelone, alors que des médias l'avaient cru en route pour le Qatar ou la France, sans se prononcer sur un éventuel transfert vers le Paris Saint Germain.

Le grand animateur du marché des transferts est resté muet sur son avenir immédiat, comme depuis le début du feuilleton qui a vu plusieurs médias annoncer un transfert imminent vers le Paris SG, qui serait prêt à régler les 222 millions d'euros de sa clause de cession au club catalan.

Mutique sur le feuilleton dont il est le héros, Neymar s'est en revanche exprimé sur les réseaux sociaux, manifestement pour s'amuser des spéculations le concernant, en postant plusieurs photos et vidéos sur un mode rigolard et musical, en compagnie de quelques amis. Un jeu de pistes à l'attention des journalistes, des amateurs de foot et des 79 millions environ d'abonnés de son compte Instagram.

Il a d'abord diffusé une vidéo de lui attablé avec ses proches et affichant la géolocalisation «Dubai, UAE» (Emirats arabes unis). Ce film de quelques secondes a sans doute été tourné dans le salon première classe de l'aéroport de Dubai, au vu du mobilier et du décor.

Entraînement mercredi

Sur une autre vidéo, on voit le joueur se déplacer en compagnie d'un de ses amis qui lance en chantant: «Je rentre à la maison!» Neymar chantonne lui aussi puis s'écrie: «Il est parti, Brésil!» et éclate de rire.

Neymar a l'air de s'amuser de la situation.

Beaucoup de respect envers les supporters. pic.twitter.com/OyTMtVfvRW — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 1 août 2017

Une autre vidéo, tournée dans un avion de la compagnie Emirates Airlines, montre le joueur avec, virtuellement affichés sur lui, les symboles d'un avion et d'un drapeau espagnol. Tous les films sont assortis de filtres issus de Snapchat.

Neymar a finalement atterri à Barcelone à 20H55 (18H55 GMT) mais a emprunté une sortie dérobée pour éviter les dizaines de journalistes et quelques supporters, certains portant le maillot du PSG, qui l'attendaient à l'aéroport.

Une vidéo tournée par un passager et diffusée par la télévision catalane TV3 montre Neymar dans la zone réservée aux équipages, des écouteurs sur les oreilles et évitant de répondre à des fans qui lui demandent s'il reste au FC Barcelone.

«Le FCB et l'entourage de Neymar confirment que le joueur (...) s'entraîne demain (mercredi) et reprend une vie normale jusqu'à ce que tout soit conclu», a twitté Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui le premier avait parlé d'un «accord» entre «Ney» et le PSG, le 18 juillet.

La reprise du Barça, après sa tournée américaine de pré-saison couronnée par une victoire contre le Real Madrid (3-2) samedi à Miami, est fixée à 09H30 locales. «Neymar et tous les joueurs sont convoqués à l'entraînement», a indiqué à l'AFP une source du club catalan.

Le prochain match du Barça est prévu lundi prochain avec le Trophée Joan Gamper, contre le club brésilien de Chapecoense décimé dans un accident d'avion en novembre dernier. Le premier match officiel se tiendra le 13 août contre le Real pour l'aller de la Supercoupe d'Espagne.

Prime gelée

Des médias avaient avancé que le joueur pouvait se rendre à Doha pour y passer sa visite médicale en vue d'un transfert au PSG, club détenu par un fonds souverain qatari.

Or, en raison de la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et les Emirats arabes unis récemment, il apparaissait hautement improbable que Neymar aille directement à Doha depuis Dubai. Et même impossible qu'il s'y rende avec la compagne Emirates en raison de la situation diplomatique.

D'autres médias avaient assuré que le joueur, partant de Chine, se rendrait à Paris sans passer par Barcelone.

Ce mardi, le club catalan a par ailleurs confirmé avoir bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros à Neymar. «Ces 26 millions d'euros ont été déposés chez un notaire en attendant de savoir si le joueur reste», a dit à l'AFP une source du Barça.

Cette prime avait été négociée il y a un an quand le joueur, déjà approché par le PSG, avait renouvelé son contrat avec les Blaugranas jusqu'en 2021. Ce contrat incluait une prime de prolongation pour Neymar à la fin de la première année ainsi qu'une augmentation de sa clause de cession de 200 à 222 millions d'euros. (ats/nxp)