Un bon et solide Kriens renvoie les Yverdonnois à leurs études

«Prendre une bonne claque peut aussi parfois faire du bien!» Anthony Braizat cherchait justement à positiver après une défaite envisageable mais à l’ampleur inattendue. Car face à une très convaincante équipe de Kriens, qui se profile déjà comme l’une des grandes favorites à la promotion, Yverdon n’a pratiquement pas eu voix au chapitre, samedi.

Dominés dès les premières minutes de la partie, les Nord-Vaudois ont de surcroît été punis au moment où ils semblaient enfin sortir un peu la tête de l’eau. Plus agressifs, et un peu moins respectueux peut-être, ils se ménageaient même une première occasion sur une belle frappe de Marazzi, consécutive à un travail préparatoire de Cissé (17e). Une courte embellie qu’un magistral coup franc de Siegrist (27e) allait vite obscurcir. «Kriens a fait preuve de beaucoup plus de réalisme que nous en concrétisant ses deux premières opportunités, notait le coach yverdonnois. Ces deux buts, nous les concédons suite à de petites erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau. Nous avons encore besoin de parfaire notre apprentissage pour dialoguer avec les meilleurs.»

Remarquable vainqueur à Köniz mercredi, Yverdon n’a pas à rougir de cette défaite. Nul doute que dans quelques semaines, le néo-promu aura réussi à élever sensiblement le niveau de son jeu et à s’adapter à un rythme bien supérieur à celui de la 1re Ligue Classic. «Même si Kriens ne m’a pas impressionné, cette équipe est solide, précisait Braizat. Il n’est pas inutile de rappeler qu’elle devrait être en Challenge League aujourd’hui…» Longtemps dominateurs la saison passée, les Lucernois s’étaient, contre toute attente, écroulés au printemps, laissant la voie libre à Rapperswil.

Djibril Cissé émoussé

Et Djibril Cissé? Après avoir inscrit le but de la victoire à Köniz, l’ancien international français a paru émoussé, samedi. Avec huit ballons touchés seulement – dont cinq déviations de la tête et un tir contré –, il a logiquement payé les efforts consentis trois jours plus tôt. «Il était cuit, notait son coach. Normal pour un joueur qui avait disputé mercredi 90 minutes pour la première fois depuis deux ans. J’ai préféré le sortir dès la mi-temps pour éviter une blessure musculaire toujours possible.»

A souligner aussi qu’Yverdon était privé de Manière et de Mbaye, les deux hommes qui devraient occuper l’axe de la défense. Cette série d’explications justifie le raisonnable optimisme, teinté de réalisme, d’Anthony Braizat.

Yverdon - Kriens 0-3 (0-2)

Stade Municipal. 758 spectateurs. Arbitre: M. Brunner.

Buts: 27e Siegrist 0-1, 34e Chihadeh 0-2, 92e Chihadeh 0-3.

Yverdon: Da Silva; Reis, Rossé (56e Eleouet), De Pierro, Tavares; Chappuis, Lusuena; Deschenaux (46e Ngindu), Lahiouel, Marazzi; Cissé (46e Rushenguziminega).

Avertissements: 82e Reis, 89e Urtic.

Notes: Yverdon sans Mbaye (suspendu), Marque ni Gudit (blessés). (24 heures)