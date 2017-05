Union s'offre un sursis, mais pas Lausanne

Les hommes de Manu Schmitt ne sont plus menés que 2-1 dans le quart de finale des play-off de LNA qui les oppose aux Lions de Genève. La saison est en revanche terminée pour Swiss Central et Lausanne, sortis en trois matches par Fribourg et Monthey.

La série opposant le quatrième et le cinquième de la phase intermédiaire est donc la plus serrée. Battus 78-77 samedi à Neuchâtel, les Lions de Genève avaient pourtant largement les moyens de s'offrir quelques jours de repos supplémentaires avant les demi-finales: Union s'est offert un sursis à 2''3 du «buzzer» grâce à un tir primé de Durand Johnson, qui avait pourtant manqué ses quatre premières tentatives à 3 points samedi à la Riveraine!

Neuchâtel a, en la circonstance, pleinement profité d'une remise en jeu catastrophique de l'arrière genevois Chad Timberlake, qui perdait le ballon à 5'' de la fin alors que son équipe semblait à l'abri de toute mauvaise surprise. En retard de 12 unités (63-75) à 4'08'' du terme, Union a donc conclu cette partie sur un partiel de 15-2! Les Neuchâtelois Tony Brown (25 points) et David Ramseier (21 points) se sont montrés particulièrement inspirés face à leur ancienne équipe.

Lausanne craque dans le «money time»

Fribourg et Monthey n'ont pas connu les mêmes errements que Genève et ont d'ores et déjà rejoint dans le dernier carré Lugano, qualifié depuis la veille aux dépens des Starwings. Olympic, qui avait inscrit 106 points de plus (!) que Swiss Central dans les deux premiers matches, est allé s'imposer tranquillement 57-70 à Lucerne samedi. Les Valaisans, qui retrouveront Lugano en demi-finale, sont quant à eux venus à bout de Lausanne 85-96 à la Vallée de la Jeunesse.

Monthey a forcé la décision dans les huit dernières minutes de jeu samedi. Lausanne menait ainsi 81-69 à 7'24'' du terme mais craquait totalement dans le «money time», encaissant tout d'abord un partiel de 0-17 pour se retrouver à cinq longueurs des Chablaisiens (81-86 à 3'38'' de la fin). Meilleur marqueur montheysan avec ses 21 points, Mikael Maruotto a fait particulièrement mal au promu, inscrivant 9 points dans les six dernières minutes de jeu. (si/nxp)