Usain Bolt met les choses au point

Usain Bolt partira favori dans quinze jours à Londres pour se parer à nouveau d'or sur le sprint.

Bolt disputait sur Le Rocher le dernier meeting de son immense carrière. L'homme aux huit titres olympiques et onze sacres mondiaux s'est présenté avec seulement le 24e chrono mondial en 2017, lui qui n'avait pas fait mieux que 10''03 jusqu'à présent cette saison.

Mais il a mis les choses au point! «Tout se met en place. L'important était de l'emporter, c'est parfait. Je suis très heureux. Il y avait de bonnes vibrations dans ce stade», a déclaré l'icône, qui participait à sa seule réunion Ligue de diamant de la saison.

Certes, il se situe encore à 0''13 du meilleur chrono de l'année détenu par l'Américain Christian Coleman. Mais peu importe: le Jamaïcain est apparu tout en contrôle, très bon techniquement, avec une mise en action plus que correcte et une phase d'accélération réussie.

Décontracté

Il a fini décontracté, maîtrisant son sujet, trois centièmes devant l'Américain Isiah Young, 2e en 9''98, et 0''07 devant le Sud-Africain Akani Simbine, 3e en 10''02.

Cette performance est d'autant plus encourageante que Bolt est connu pour fournir ses meilleures prestations le Jour J, lors des grands Championnats. Il va monter en régime. En dix ans de carrière, il n'aura été battu que quatre fois en meeting sur 100 m, la dernière fois en 2013 à Rome (par Justin Gatlin). Et il n'a jamais failli aux Championnats du monde et aux JO, sauf lors de sa disqualification pour faux départ aux Mondiaux de Daegu en 2011, sur 100 m.

Il est lancé pour aller conquérir deux nouveaux titres mondiaux à Londres, sur 100 m et 4 x 100 m, avant de tirer un trait en fin de saison sur son immense carrière.

Van Niekerk s'est arraché

On savait Wayde Van Niekerk surdoué, on l'a découvert extrêmement tenace. Le champion olympique et recordman du monde sud-africain a remporté le 400 m dans la douleur, en 43''73, s'arrachant dans les derniers mètres pour résister à l'excellent Botswanais Isaac Makwala (43''84). Van Niekerk est parti très fort, avalant son rival parti devant lui après 80 m, mais la fin de course fut plus difficile.

Son chrono se situe à 0''11 de son meilleur temps de la saison établi à Athletissima à Lausanne (43''62). Mais ce tour de piste a démontré que celui qui est volontiers présenté comme le successeur de Bolt comme porte-étendard de l'athlétisme mondial n'aura pas forcément la vie facile dans quinze jours à Londres. Makwala lui tiendra la vie dure. C'est la deuxième fois seulement que deux hommes passaient sous 44'' dans un meeting, après Athletissima en 2014 (Kirani James et LaShawn Merritt).

L'Afrique du Sud a été à l'honneur sur 800 m également avec la victoire de Caster Semenya en 1'55''27, meilleur chrono 2017. La double championne olympique et du monde a battu d'un centième son record personnel, poussée dans ses retranchements par sa dauphine des JO de Rio, la Burundaise Francine Niyonsaba (1'55''47) et l'étonnante Ajee Wilson, 3e en 1'55''61, record des Etats-Unis.

Le meeting avait démarré avec un festival kényan sur 1500 m, ponctué par la meilleure performance mondiale (MPM) de l'année d'Elijah Manangoi. Le vice-champion du monde s'est imposé en 3'28''80, devant son compatriote Timothy Cheruiyot (3'29''10). L'école kényane a encore prévalu sur 800 m avec la démonstration d'Emmanuel Korir, un nouveau venu, en 1'43''10, MPM là aussi.

Et pour couronner le tout, Helen Obiri, Kényane elle aussi, a survolé le 3000 m en 8'23''14, MPM encore. En toute fin de meeting, Evan Jager a aussi signé la MPM sur 3000 m steeple, en 8'01''29. (si/nxp)