VTT: la Suisse ambitieuse, même sans Schurter

La Suisse vise plusieurs médailles aux championnats d'Europe, programmés de jeudi à dimanche en Italie à Darfo Boario Terme. Et ceci même si elle est privée de son leader Nino Schurter, qui se ménage en vue de la fin de saison et des championnats du monde en Australie.

Orpheline de sa star, la délégation helvétique s'en remet notamment à Mathias Flückiger pour l'épreuve reine du cross-country. Le Bernois est en forme, comme en témoigne sa 2e place début juillet en Coupe du monde en Andorre derrière Nino Schurter. Le bilan de sa saison aurait pu être encore meilleur s'il n'avait pas été plusieurs fois rattrapé par la guigne avec des chutes et divers incidents techniques.

Chez les dames, Jolanda Neff et Linda Indergand sont également des candidates au podium. La première se présente même en tant que double tenante du titre, elle qui avait été sacrée en 2016 en Suède à Husqvarna et un an plus tôt en Italie à Chies d'Alpago. En regain de forme depuis quelques semaines, la St-Galloise devra toutefois se méfier de la Britannique Annie Last, récente gagnante de l'étape de Coupe du monde à Lenzerheide.

Ces championnats d'Europe auraient dû se dérouler en avril en Turquie, mais ils ont dû être annulés en raison de l'instabilité politique du pays. Reprises par Darfo Boario Terme, commune de 15'000 habitants située en Lombardie, ces joutes continentales démarreront jeudi par les épreuves par équipes. L'Eliminator est programmé vendredi, avant les courses de cross-country du week-end. (si/nxp)