Velez Zuzulova l'emporte

Wendy Holdener éliminée, Mikaela Shiffrin éliminée: l'année 2017 a démarré par une double sensation en Coupe du monde de slalom mardi à Zagreb. La Schwytzoise a enfourché dès les premières portes de la manche initiale, imitée une minute plus tard par l'Américaine qui s'était élancée juste après elle. Il n'en fallait pas plus pour abasourdir le Cirque blanc, pas habitué à voir la reine du slalom penaude au bord de la piste, plutôt que sur la première marche du podium.

Mikaela Shiffrin restait en effet sur 12 victoires consécutives en slalom en Coupe du monde. Elle avait glané son ultime succès juste avant Nouvel An à Semmering, où elle avait égalé le record de Vreni Schneider. Elle ne battra toutefois pas (encore ?) la marque de la Glaronaise, tout comme elle ne pourra plus être considérée comme une slalomeuse qui ne sort jamais. Car le prodige de 21 ans restait sur une autre série hallucinante: 31 slaloms de Coupe du monde sans la moindre élimination, son dernier couac dans la discipline remontant à décembre 2012.

«Mes skis ont tapé sur la piste, et je n'ai pas réussi à me rattraper. C'est la preuve que je n'étais pas dans le bon rythme, que je n'ai pas skié de manière assez propre sur ce passage», a analysé l'Américaine. «Je ne vais toutefois pas m'inquiéter pour ça. Je connais les raisons de mon élimination, et je tâcherai de ne pas commettre la même erreur la prochaine fois», a ajouté celle qui, néanmoins, a manqué une belle occasion de prendre le large face à Lara Gut au classement général. Avant les courses de ce week-end à Maribor, un géant et un slalom, elle compte toujours 215 points d'avance sur la Tessinoise.

Débâcle suisse

Tout comme Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener a vu plusieurs séries s'arrêter mardi à Zagreb. Les chiffres sont moins impressionnants que pour l'Américaine, mais tout de même. La Schwytzoise n'avait pas quitté le podium depuis le début de la saison en slalom - une fois 2e, trois fois 3e -, et elle avait toujours terminé dans les points dans la discipline depuis mars 2014, soit 24 courses sans la moindre sortie de piste.

Victime d'un petit refroidissement ces derniers jours, Wendy Holdener n'a pas cherché d'excuse à sa mésaventure de Zagreb. «Je me sentais à nouveau très bien physiquement. La manche n'était pas non plus trop difficile. J'ai simplement commis l'erreur de déclencher trop vite un virage, ce qui explique pourquoi j'ai enfourché», a-t-elle commenté.

Orpheline de sa leader, mais aussi de Michelle Gisin, Mélanie Meillard et Charlotte Chable, également éliminées en première manche, la Suisse a dû s'en remettre à Denise Feierabend pour sauver l'honneur à Zagreb. L'Obwaldienne s'est classée au 13e rang, voyant pour une fois sa prudence payer à l'issue de cette course émaillée par les sorties de piste.

Tout devant, c'est Veronika Velez Zuzulova qui s'est imposée. Une victoire largement méritée pour la «Poulidor» slovaque, elle qui restait sur trois 2es places en slalom, à chaque fois battue par Mikaela Shiffrin. En tête dès la première manche, la skieuse de Bratislava a devancé sa jeune compatriote Petra Vlhova de 24 centièmes, le podium étant complété par la Tchèque Sarka Strachova.