Victoire insuffisante de Davos face à Minsk

Essayé, pas pu! Le HC Davos, bien plus efficace que depuis le début de la saison, n'a pas réussi à arracher la première place de son groupe à la Coupe Spengler. Les Grisons, qui ont tout de même battu 5-4 le Dinamo Minsk, devront donc passer par les quarts de finale jeudi.

L'équipe d'Arno del Curto affrontera à 20h15 les Russes d'Ekaterinbourg dans l'espoir de retrouver vendredi Lugano en demi-finale. Un chemin parsemé d'embûches pour un HCD qui n'a plus disputé la finale de son lucratif tournoi depuis 2012 et n'a plus soulevé le trophée depuis 2011.

Mené au score dès la 5e (Klinkhammer), le HCD a mis le feu à la Vaillant Arena grâce entre autres à ses renforts. Pour égaliser, Adam Hall (Ambri) a dévié victorieusement un tir de Drew Shore (Kloten) à la 17e. Ce même Shore qui, à la 30e, a marqué le 4-1. A cet instant précis, les Grisons tenaient leur victoire par trois buts d'écart et, donc, la première place du classement.

Le Team Canada en danger

Mais ils se sont effondrés dans la foulée, pliant 15 secondes plus tard devant Karaban puis, 52 secondes après, devant Pavlovich. La perspective d'une accession directe aux demi-finales s'est évaporée en un rien de temps.

Elle a repris un peu corps à la 42e, quand Enzo Corvi (dont la percée rageuse avait permis à Noah Schneeberger d'inscrire le 2-1) a redonné deux longueurs d'avance aux siens. Mais pour six minutes seulement, la faute, encore, à Pavlovich.

Troisième et dernier de ce groupe Cattini, le Team Canada en découdra jeudi à 15h00 avec les Tchèques de Hradec Kralove. Le vainqueur défiera Minsk en demi-finale.