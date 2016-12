Wendy Holdener finit troisième au slalom à Semmering

Mikaela Shiffrin est revenue de nulle part pour remporter le slalom Coupe du monde de Semmering. Il s'agit de son troisième succès en trois jours sur la piste autrichienne et surtout de son douzième consécutif dans la discipline, record de Vreni Schneider établie entre décembre 1988 et mars 1990 égalé.

L'Américaine, au prix d'un finish à couper le souffle, a devancé la Slovaque Veronika Velez Zuzulova et la Schwytzoise Wendy Holdener, dont il s'agit du quatrième podium en quatre slaloms cette saison. En retard aux deux pointages intermédiaires, Shiffrin a mis pas moins d'une seconde à Velez Zuzulova lors des... quinze dernières secondes de course!

Wendy doit attendre

Ce triplé en trois jours - la dernière à avoir réussi cela était sa compatriote Lindsey Vonn à Lake Louise (2011, 2012 et 2015) et Haus im Ennstal (2010) - permet à Mikaela Shiffrin de s'envoler au classement général, avec désormais 215 points d'avance sur Lara Gut et un programme à venir début janvier qui lui est plus que favorable. Pour rappel, l'Américaine était arrivée en Autriche avec une avance de cinq unités seulement...

Wendy Holdener, étincelante de régularité, doit donc encore patienter avant de s'imposer dans un slalom, elle dont les deux victoires en Coupe du monde ont été acquises en combiné et en slalom parallèle.

Deux autres Suissesses ont réussi de bonnes performances. Michelle Gisin, sans doute trop gestionnaire, n'a pas pris de risque et s'est classée 12e. Un rang un peu en retrait par rapport à sa sixième place à Sestrières et à sa deuxième place dans le combiné de Val d'Isère.

Mélanie Meillard, un peu emportée par sa fougue sur le haut du parcours, a quant à elle terminé 15e. Mais la jeune Valaisanne, qui occupait déjà cette position après la première manche, s'en satisfera sans aucun doute. Elle ne s'était pas qualifiée pour les seconds tracés des deux géants disputés à Semmering mardi et mercredi. (ats/nxp)