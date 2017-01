Wendy Holdener s'offre un nouveau podium

Wendy Holdener n'a pas été battue par Mikaela Shiffrin mardi dans le slalom nocturne de Flachau. Mais cela n'a pas suffi: la Schwytzoise doit se contenter du 3e rang, ex aequo avec l'Américaine, dans une course remportée par l'étonnante Frida Hansdotter.

Deuxième de la première manche à 0''95 de la Suédoise, Wendy Holdener n'est donc pas parvenue à cueillir son premier «vrai» succès en Coupe du monde. Elle signe néanmoins le dixième podium de sa carrière dans la spécialité, elle qui a terminé «sur la boîte» à sept reprises dans les neuf derniers slaloms disputés.

Frida Hansdotter a parfaitement profité d'une première manche totalement ratée par Mikaela Shiffrin, 5e à 1''38 à mi-parcours. La Suédoise de 31 ans a ensuite bien joué le coup sur le deuxième tracé, conservant 0''58 d'avance sur la Norvégienne Nina Löseth (2e) et 0''78 sur le duo Holdener/Shiffrin. Elle a ainsi décroché la quatrième victoire de sa carrière, la première depuis décembre 2015.

Victorieuse des huit derniers slaloms qu'elle avait terminés, Mikaela Shiffrin a manqué singulièrement d'agressivité en première manche. L'Américaine, qui s'est même entraînée entre les deux manches (!), s'est parfaitement reprise puisqu'elle a signé le meilleur chrono en soirée. Cela ne lui a pas suffi pour s'offrir une 25e victoire dans la spécialité. Mais sa 3e place lui permet de porter son avance sur Lara Gut à 365 points au classement général.

Un cinquième Top 15 pour Mélanie Meillard

Eliminée lors des deux derniers slaloms, Mélanie Meillard a retrouvé des couleurs. La Neuchâtelo-Valaisanne de 18 ans a terminé à une belle 13e place, après avoir commis une grosse faute dans chacune des deux manches. Elle a ainsi signé son cinquième Top 15 de la saison (le quatrième dans la spécialité), elle qui n'a disputé que quinze courses à ce niveau!

Michelle Gisin, qui restait également sur deux sorties de piste dans la discipline, ne s'est pas montrée aussi convaincante. Sur la retenue, l'Obwaldienne doit se contenter d'un 17e rang, alors qu'elle avait terminé 11e - soit juste devant Mélanie Meillard - sur le premier parcours. Quatrième Suissesse présente en deuxième manche, Denise Feierabend a quant à elle reculé de la 18e à la 21e place finale.

Gut éliminée dès la première manche

Lara Gut, qui s'alignait à nouveau en slalom dans l'optique du combiné prévu dimanche à Altenmarkt, a connu l'élimination à quelques portes de l'arrivée en fin d'après-midi. Pas (trop) de regrets pour la Tessinoise, qui n'aurait vraisemblablement pas fait partie des 30 qualifiées pour la manche finale.

Partie avec un dossard 70 qui ne lui laissait que peu d'espoir, Charlotte Chable n'a pas non plus signé d'exploit. La Vaudoise de 22 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 39e place dans la première manche. Elle a ainsi manqué la qualification pour la cinquième fois en cinq slaloms disputés cette saison.

Charlotte Chable peut plus que jamais maudire cette chute subie début octobre à l'entraînement, qui lui avait valu une fracture à la cheville gauche et avait totalement gâché sa préparation. Elle a évoqué un «blocage psychologique» au micro de la RTS. «J'ai peur de me blesser à nouveau. Je n'ai pas été épargnée depuis mes débuts, et cela reste toujours dans un coin de ma tête», a-t-elle concédé. (nxp)