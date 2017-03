Winterthour crée la surprise à Berne

Winterthour a réalisé l'exploit en quart de finale de la Coupe de Suisse.

Les Young Boys sont décidément incorrigibles. Menant 2-0 à la pause après des réussites de Hoarau (8e) et Bertone (39e), les Bernois semblaient partis pour une qualification sans histoire. Mais comme souvent dans les moments décisifs, ils allaient se déconcentrer. En moins de cinq minutes, Winterthour revenait à égalité grâce à des buts de Silvio (61e) et Sutter (65e). Les visiteurs tenaient bon jusqu'au terme du temps réglementaire, arrachant de manière méritée le droit de jouer les prolongations.

Celles-ci voyaient une large domination de YB. Mais la réussite semblait les avoir abandonné, à l'image d'Hoarau qui touchait la transversale lors de la première prolongation, puis le poteau dans l'autre!

Dans la séance décisive, les cinq tireurs de Winterthour ont marqué. Pour YB, Ravet a échoué face au garidne Minder et précipité le nouvel échec des siens.

Euphorie vite retombée

L'autre match joué mercredi a été riche en buts et en émotions. Lucerne en est sorti vainqueur 5-3 à Aarau, mais le pensionnaire de Challenge League a vendu chèrement sa peau. On ne donnait pourtant pas cher des chances argoviennes puisque les visiteurs menaient 2-0 après moins de cinq minutes de jeu et des buts de Juric (3e) et Neumayr (4e).

A la pause, Aarau n'était plus mené que 2-3 après avoir marqué par Josipovic (28e) et Ciarrocchi (41e), alors que Lucerne avait ajouté un troisième but par Christian Schneuwly (36e). Tréand égalisait pour l'équipe locale dès la reprise (51e), mais l'euphorie retombait vite avec la seconde réussite de Juric (54e). Marco Schneuwly assurait la qualification des visiteurs à la 77e. (ats/nxp)