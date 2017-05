Xhaka gagne le derby suisse contre Shaqiri

Le derby suisse de la 37e journée de Premier League a nettement tourné en faveur de Granit Xhaka, au détriment de Xherdan Shaqiri. Arsenal s'est en effet imposé 4-1 sur la pelouse de Stoke.

Les deux internationaux suisses étaient titulaires et ont joué tout le match. Aucun n'a cependant vraiment pu peser sur la rencontre, même si Xhaka a touché davantage de ballons que Shaqiri.

Les Gunners ont pris l'avantage grâce à des buts de Giroud (17e) et Özil (55e). Alors qu'ils avaient maîtrisé leur sujet durant une heure, le but signé - de la main - par le remplaçant Crouch (67e) a momentanément fragilisé les Londoniens. Mais l'inévitable Sanchez (76e) et Giroud (80e) ont remis les pendules à l'heure.

Arsenal est 5e à un point de Liverpool - qui se déplacera dimanche à Londres pour affronter West Ham - et à trois de Manchester City, qui a battu Leicester 2-1. Les trois clubs ont chacun encore deux rencontres à jouer. (ats/nxp)