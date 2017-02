Yannick Noah critique Federer et Wawrinka

Dans un entretien à la RTS, diffusé jeudi lors du 19:30, Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et de FedCup, rappelle que, pour lui, «jouer pour son pays doit être un honneur». Il vise ainsi indirectement Roger Federer et Stan Wawrinka, qui n'ont pas disputé la rencontre aux Etats-Unis le week-end passé.

«Je regrette tous ces joueurs qui ne jouent pas la Coupe Davis. C'est dommage. Gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est une chose, mais quand on gagne pour son pays, c'est autre chose, cela a une autre dimension. C'est l'autre qui compte. Tous ces joueurs qui ne jouent pas ne s'en rendent pas compte. C'est peut-être de l'ignorance ou, alors, et là c'est plus gênant, c'est une forme d’égoïsme.»

Le vainqueur de Roland-Garros en 1983 poursuit: «Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse.... sur le grand Saladier, cela aurait de la gueule. Mais une fois et après ils avaient autre chose à faire, c'est pas pareil.» (JSa/nxp)