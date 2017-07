400 m haies: course difficile pour Lea Sprunger

La Vaudoise est restée loin du record de Suisse d'Anita Protti (54'25 en 1991), loin aussi de ses 54''29 obtenus lors de sa récente 2e place à Athletissima à Lausanne. Les conditions semblaient parfaites au Maroc, mais ce n'est pas allé très vite. La Nyonnaise a pris le meilleur départ mais s'est assez vite retrouvée déséquilibrée sur les obstacles. Elle a dû sans cesse relancer.

Elle a eu heureusement eu un sursaut d'orgueil sur les 30 derniers mètres pour aller arracher la 4e place, derrière la Tchèque Zuzana Hejnova, double championne du monde et gagnante en 54''22, la Jamaïcaine Janieve Russell (54''36) et l'Anglaise Eilidh Doyle (54''92). Une course difficile, de son propre aveu, qu'elle a conclue au courage.

Avec ce rang, Lea Sprunger est très bien partie pour se qualifier pour la finale de la Ligue de diamant à Bruxelles le 1er septembre, qui réunira les huit meilleur(e)s de chaque discipline. Elle occupe le troisième rang provisoire sur 400 m haies.

Dans la course B, Petra Fontanive a été chronométrée en 55''35 (2e). Pour sa première sortie en Ligue de diamant, la Zurichoise n'a pas démérité, sans pouvoir toutefois rééditer sa performance du meeting de Lucerne, mardi dernier, où elle avait dompté les favorites pour s'imposer en 54''74.

Le Canadien Andre De Grasse, possible successeur d'Usain Bolt comme no 1 du sprint, a remporté le 200 m sans forcer en 20''03. Il est resté assez loin des formidables 19''77 réussis quelques jours plus tôt par le Botswanais Isaac Makwala à Madrid.

Une des plus belles performances a été signée par l'Américain Ryan Crouser, vainqueur au poids avec 22m47. La Jamaïcaine Elaine Thompson a préservé son invincibilité sur la ligne droite cette année en remportant le 100 m en 10''87, après une mise en action difficile. (ats/nxp)