Always Dreaming gagne le Kentucky Derby

Le favori Always Dreaming a remporté la 143e édition du Kentucky Derby, l'une des courses hippiques les plus prestigieuses du monde, samedi à Louisville (Kentucky).

Always Dreaming s'est imposé sur une piste détrempée au terme des 2000 mètres en 2 min 03 sec 59/100e avec plus de deux longueurs d'avance sur Lookin at Lee, 2e, et Battle of Midway, 3e et associé au jockey français Flavien Prat. Il s'agit de la deuxième victoire dans l'épreuve pour le jockey portoricain John Velazquez, déjà vainqueur en 2011.

L'un des propriétaires d'Always Dreaming est Vincent Viola, choisi initialement par Donald Trump pour occuper le poste de secrétaire à l'Armée de terre, avant qu'il ne renonce pour privilégier ses activités d'homme d'affaires, présent dans la finance et le sport professionnel avec l'équipe de hockey sur glace des Florida Panthers.

Une course... et un rendez-vous mondain

L'écurie Godolphin, propriété de la famille régnante de l'émirat de Dubaï, a en revanche connu une nouvelle désillusion: Thunder Snow, confié au Belge Christophe Soumillon, s'est emballé dès le départ et n'a pas terminé l'épreuve.

La star américaine du ski alpin Bode Miller, reconverti dans l'élevage, a vu Fast and Accurate, dont il est l'un des co-propriétaires, terminer à la 17e place.

Le Kentucky Derby, rendez-vous mondain suivi par 158'070 spectateurs, est la première des trois épreuves de la Triple couronne, avant les Preakness Stakes le 20 mai et les Belmont Stakes le 10 juin. Seuls douze chevaux ont réussi le triplé la même année, la dernière fois en 2015 par American Pharoah. (afp/nxp)