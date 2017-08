Bolt perd sa dernière finale de 100 m

Justin Gatlin a fait un pied-de-nez extraordinaire à ses adversaires et, aux yeux de certains, à l'équité sportive en devenant champion du monde du 100 m à Londres. En 9''92, l'ancien dopé américain et «pestiféré» aux yeux du public a gâché la sortie d'Usain Bolt, seulement médaillé de bronze!

Bolt, jamais à son avantage cette saison, a subi sa première défaite dans une compétition majeure depuis son irruption au sommet aux JO de Pékin, en 2008, nonobstant son faux départ en finale des Mondiaux 2011 de Daegu sur la ligne droite. L'icône jamaïcaine en restera donc à trois titres mondiaux sur 100 m - comme Maurice Greene et Carl Lewis - et 11 sacres mondiaux en tout (avec le 200 m et le relais), ainsi que 8 titres olympiques. Il avait de toute façon déjà marqué l'histoire avant ces joutes.

Mais le triple recordman du monde rêvait bien sûr de boucler la boucle sur un ultime exploit. Or, ce sont justement ceux dont il avait souvent pourri la vie, les Américains, qui lui ont refusé l'ultime honneur. Justin Gatlin s'est imposé en 9''92, devant un autre Américain, l'universitaire Christian Coleman (9''94), tandis que Bolt n'a fait que 9''95, égalant son meilleur chrono de la saison. Pour la première fois en neuf ans, il n'est pas parvenu à passer la vitesse supérieure dans une compétition majeure.

La rage au ventre, Gatlin (35 ans) est revenu de nulle part après un départ très mauvais. L'Américain avait été conspué à son entrée sur le stade, rapport à sa suspension de quatre ans pour dopage à la testostérone en 2006. Il a fini en pleurs sur la piste, devant un public londonien impitoyable, qui a continué à le conspuer tout en acclamant son idole, Bolt.

L'histoire est d'autant plus cruelle - ou belle pour l'inaltérable Gatlin - que Coleman est le protégé du «Guépard», comme est surnommé Justin Gatlin. Les deux hommes ont été formés à l'Université du Tennessee. Pour Gatlin, ce titre arrive... douze ans après son doublé 100-200 m aux Mondiaux de Helsinki et 13 ans après son titre olympique sur 100 m à Athènes!

«C'est surréaliste»

«C'est juste surréaliste!», a réagi Justin Gatlin après sa course. «Usain (Bolt) a tant accompli dans notre sport et été une telle source d'inspiration...» Et l'Américain de révéler encore ce que Bolt lui a confié juste après la finale: «Félicitations, tu le mérites, et c'est le compliment d'un homme!»

Gatlin a expliqué que Bolt savait à quel point il avait travaillé dur. Les deux hommes se respectent.

Le Jamaïcain de son côté a une nouvelle fois blâmé sa faible mise en action: «Mon départ, ça me tue! Normalement, je m'améliore entre les séries et la finale mais cette fois, je n'ai pas pu assembler les éléments. C'était dur. J'étais un peu stressé. Mais j'ai fait de mon mieux, comme à tous les championnats. Le public londonien a été unique, je ne peux espérer un tel soutien d'aucun autre.»

Wilson éliminé

Alex Wilson n'a pas brillé en demi-finale du 100 m des Mondiaux. Le Bâlois, qui s'était qualifié «par les poils» à l'issue des séries, a été éliminé avec le moins bon temps de sa course, en 10''30.

«Je ne peux pas dire grand chose de bien. Je n'ai pas atteint mon but», a déclaré le recordman de Suisse (10''11), qui va désormais se concentrer sur le 200 m à Londres, sa distance de prédilection.

C'est la première fois qu'il se qualifiait pour une compétition majeure sur la ligne droite. Après une première partie de course correcte, Wilson s'est désuni sur la fin et n'a eu aucune chance face aux cadors de la série. Celle-ci a été remportée en 10''04 par Yohan Blake, le champion du monde 2011. Wilson se classe 22e au final, sur 24 demi-finalistes.

