Caeleb Dressel réalise un doublé historique

L'Américain Caeleb Dressel a remporté samedi à Budapest le titre de champion du monde du 100 m papillon en 49 sec 86/100e, devenant le premier nageur à réaliser le doublé 100 m nage libre/100 m papillon aux Mondiaux.

Dressel a échoué à 4/100e du record du monde de la légende Michael Phelps (48.82), et devient le deuxième nageur le plus rapide sur la distance. Le podium est complété par le Hongrois Kristof Milak (50.62), le Singapourien Joseph Schooling et le Britannique James Guy (50.83) se partagent la médaille de bronze.

Emily Seebohm conserve son titre

L'Australienne Emily Seebohm a conservé son titre de championne du monde du 200 m dos, grâce à un finish incroyable en 2 min 05 sec 68/100, en devançant la Hongroise Katinka Hosszu (2:05.85) et l'Américaine Kathleen Baker (2:06.48).

Seebohm, championne du monde en 2015 sur la distance à Kazan (Russie), était passée à côté de ses jeux Olympiques à Rio en 2016, éliminée en demi-finales. Elle apporte le premier titre à l'Australie sur ces Mondiaux-2017 à Budapest.

Un record pour Sarah Sjöström

La Suédoise Sarah Sjöström a battu le record du monde du 50 m nage libre en 23 sec 67/100e, en demi-finales des Championnats du monde de natation.

Sjöström abaisse de 7/100e le record de l'Allemande Britta Steffen (23.73, réalisé en 2009). La Suédoise de 23 ans détient désormais les records du monde du 50 m libre, du 100 m libre, du 50 m papillon et du 100 m papillon.

