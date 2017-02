Cheseaux a un pied dans les play-off

Samedi, Cheseaux s’était incliné (3-2) à Lucerne contre la lanterne rouge de LNA. A peine plus de 24 heures plus tard, et un aller-retour de 400 kilomètres, les Gremaudes recevaient Lugano à la Salle de Derrière-la-Ville pour ce qui était probablement le match le plus important de la saison. Malgré la fatigue et une Sarah Van Rooij diminuée, les Vaudoises ont réussi une performance majuscule. «Cette victoire est fondamentale.» l’entraîneur Eraldo Buonavita savourait un succès acquis de haute lutte face aux Tessinoises. «A mes yeux, nous réalisons une saison fantastique. Même si ce n’est mathématiquement pas fait, nous avons fait un grand pas vers les play-off. Nous prenons ainsi sept points d’avance sur la barre.»

Hier, dans un bras de fer aussi tendu que décisif, les Vaudoises ont fait plier Lugano dans un deuxième set à couper le souffle (29-27). Van Rooij & Co. ont eu le mérite de tenir bon dans une manche largement dominée par les Luganaises. Au comble de la pression, une feinte de la passeuse Oriane Haemmerli a remis son équipe aux commandes (18-17). Cheseaux a alors conclu l’affaire sur sa quatrième balle de set, dans une chaude ambiance.

Admirable Van Rooij

Alors que les Tessinoises avaient un genou à terre, les Gremaudes ont soudain perdu pied dans la troisième manche (perdue 16-25). «Mes joueuses étaient toutes fatiguées. Cela explique nos baisses de régime», analysait Eraldo Buonavita. Le programme pléthorique des Vaudoises a forcément laissé des traces dans un effectif composé d’étudiantes et de semi-professionnelles, mais il ne les a pas empêchées de l’emporter en quatre sets. «Avec deux rencontres durant le week-end, c’est impossible de récupérer, regrettait le technicien italien. Elles se lèvent déjà à 6 heures du matin tous les jours de la semaine.»

L’abnégation vaudoise porte un nom: Sarah Van Rooij. Terrassée par un virus vendredi, l’ailière n’avait pas fait le déplacement à Lucerne. Mais hier, la top scorer est allée au bout d’elle-même pour cumuler 17 points, malgré la fatigue. «Je lui ai demandé un véritable sacrifice et elle a répondu présent», soulignait Buonavita.

Dans ces conditions difficiles, le succès de Cheseaux prend une saveur particulière. Le public ne s’est pas trompé en ovationnant longuement ses protégées. «C’est pour ce genre de matches que j’aime tellement ces filles», glissait le président Alberto Angeretti à la sortie de la salle. (24 heures)