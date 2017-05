Deuxième succès pour Buemi en endurance

Sébastien Buemi a fêté son deuxième succès de la saison en deux courses disputées dans le championnat du monde d'endurance. Le Vaudois et ses équipiers Anthony Davidson et Kazuki Nakajima ont remporté les Six Heures de Spa au volant de leur Toyota.

Buemi a pris une part prépondérante dans cette victoire. Au coude à coude avec l'ancien pilote Sauber Kamui Kobayashi dans le final, il a vu le Japonais revenir à sept dixièmes de seconde dans l'ultime tour du circuit belge. Mais l'Aiglon a tenu bon.

Egalement en tête du championnat de Formule E, Sébastien Buemi confirme une nouvelle fois l'excellence de sa forme en ce début de saison. Il disputera donc les prestigieux 24 Heures du Mans (17/18 juin), où il visera un premier succès, dans la peau du leader du championnat du monde d'endurance.

Tenant du titre et vainqueur au Mans l'an dernier, Neel Jani n'a jamais pu se mêler à la lutte pour la victoire, comme à Silverstone en ouverture de saison (3e). Au volant d'une Porsche, le Biennois et ses coéquipiers Andre Lotterer et Nick Tandy ont terminé 4e, à près d'une minute et demie de Buemi. (si/nxp)