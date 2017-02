Eric Bellion passe l'arrivée 9e et premier novice

Le Français Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) a bouclé son premier Vendée Globe en moins de cent jours. Il a franchi la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne à 17h58 en 9e position, plus de trois semaines après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII).

Le skipper de 40 ans a terminé la course de référence à la voile en solitaire autour du monde en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes, et se classe meilleur bizuth (novice) de cette édition.

«J'ai vécu une aventure complètement folle, à tous les niveaux. Je n'avais vraiment pas imaginé ça», a déclaré le Parisien, cité par le compte Twitter de l'organisation.

«Le Vendée Globe, c'est l'aventure ultime, c'est le truc le plus dingue au monde. Le tour du monde sur cette machine, c'est fou!» a-t-il poursuivi, dans un message accompagné d'une photo le montrant avec une barbe fournie et les cheveux en bataille.

D'autres arrivées cette semaine

Derrière Bellion, plusieurs concurrents sont attendus dans la semaine. Selon l'organisation, les Français Arnaud Boissières (10e, La Mie Câline) et Fabrice Amedeo (12e, Newrest-Matmut), le Genevois Alan Roura (13e, La Fabrique), ainsi que le Néo-Zélandais Conrad Colman (11e, Foresight Natural Energy) devraient bientôt le suivre dans le chenal menant au port vendéen.

Actuellement dernier du classement, le Français Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) est attendu aux Sables-d'Olonne aux alentours du 10 mars. (si/nxp)