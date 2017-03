Le CIO est ferme: pas de femmes, pas de tournoi

Ultimatum au féminin! Le CIO a durci le ton jeudi: il menace tout simplement le club privé censé accueillir le tournoi de golf des JO de Toyko 2020 d'être remplacé s'il continue à ne pas admettre de femmes comme membres. «Nos principes sont basés sur la non-discrimination, c'est la position que nous avons très clairement affichée», a déclaré le vice-président du CIO Joahn Coates à Tokyo lors d'une visite des futures installations olympiques.

Comme certains rares golfs dans le monde, le Kasumigaseki Country Club, dans la province de Saitama, continue en effet à pratiquer une politique d'admission excluant les femmes en tant que membres. «Il y a eu des progrès, comme récemment avec ces discussions avec le club cette semaine (suggérant) qu'ils allaient dans la bonne direction en adoptant des règles d'admission non-discriminantes», a expliqué Coates, laissant jusqu'à fin juin pour résoudre le problème.

The IOC warns it will move the Tokyo 2020 golf event from its current venue if it does not admit women.



