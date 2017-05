Le Servette FC se met aussi aux eSports

Actuel troisième du classement de Challenge League, le Servette FC annonce à son tour la création d'une section eSports. Elle évoluera sous le nom de Servette Geneva eSports, précise le communiqué diffusé par la nouvelle entité. Lausanne Sport s'est lancé dans l'aventure il y a un peu plus d'un mois.

Cette section a d'ores et déjà intégré la Fédération cantonale genevoise d'E-Sport (Geneva E-Sport) et la Fédération suisse (Swiss E-Sports Federation). «L'objectif est de recruter les derniers joueurs afin de compléter nos effectifs. Nous débuterons en compétition au mois de septembre à l'occasion de la Geneva Gaming Convention», explique dans le communiqué Loris Caggiula, manager du Servette Geneva eSports.

Le choix des jeux s'est porté sur Rocket League, Hearthstone et Overwatch, précise le communiqué. Les joueurs de la structure seront semi-professionnels et indemnisés tous les mois, les frais de déplacement et de logement seront pris en charge par le Servette Geneva eSports. Ces joueurs pourront également bénéficier des infrastructures mises à disposition par le Servette Football Club. Le budget de cette équipe pour l'année 2017 se chiffre à 25'000 francs, souligne encore le communiqué. (si/nxp)