Le nombre de supporters violents reste stable

Fin juillet, la banque de données nationale enregistrait 754 personnes bannies des stades et de leur voisinage immédiat. C'est 57 de moins qu'un an auparavant. Plus globalement, 1592 supporters violents, dont seize femmes, étaient recensés le 31 juillet dernier, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la police (fedpol). Les personnes concernées sont enregistrées encore trois ans après la sanction qui les frappe.

Le nombre record de hooligans enregistrés remonte à juillet 2016 avec 1593 individus. En janvier de cette année, ce nombre a reculé à 1580. Trois quarts des personnes inscrites sont des fans de football, un quart de hockey. Plus de 40% ont entre 19 et 24 ans, un tiers entre 25 et 29 ans.

En revanche, le nombre d'interdictions de stade et de périmètre est en recul.

Banque de données

L'infraction la plus fréquente est comme toujours l'émeute (568), selon HOOGAN. Suivent les violations de la loi sur les explosifs (340). La violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires ont tendance à augmenter, les derniers chiffres indiquant 308 infractions, contre 168 en juillet 2015.

La lutte contre le hooliganisme est de la compétence des villes et des cantons. Ces derniers ont conclu un concordat en 2007. Fedpol les soutient avec HOOGAN. Cette banque de données enregistre les supporteurs qui se sont montrés violents lors de manifestations sportives en Suisse ou à l'étranger et contre qui une mesure a été prononcée. (ats/nxp)