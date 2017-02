Pacquiao laisse ses fans choisir son futur adversaire

Le champion WBO des poids mi-moyens Manny Pacquiao a demandé à ses fans qui le suivent sur twitter de choisir le nom de son prochain adversaire pour un combat qui, malgré des négociations entamées avec l'Australie, se tiendra finalement aux Emirats Arabes Unis.

«Rendez-vous aux EAU pour mon prochain combat», a twitté la star mondiale, mettant ainsi fin à l'option Brisbane où le boxeur de 38 ans était censé affronter en avril le boxeur australien Jeff Horn selon différents médias.

Puis dans un autre tweet, le Philippin, élu sénateur l'année dernière, s'est adressé à ses 108'000 followers leur demandant de choisir son futur adversaire entre Horn, l'Américain Terence Crawford, et les Britanniques Amir Khan ou Kell Brook pour l'affronter aux Emirats Arabes Unis, sans préciser la date de ce combat.

Who do you want me to fight next in the UAE?