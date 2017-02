Porté disparu, Grant Hackett a été retrouvé

L'ex-nageur et double champion olympique australien Grant Hackett, a été retrouvé sain et sauf, a déclaré jeudi son père Neville après avoir signalé quelque temps plus tôt sa disparition, expliquant qu'il voulait simplement s«isoler» un peu du monde.

Hackett a lui-même pris contact avec la police. «Il leur a déclaré qu'il voulait juste s'isoler du monde», a expliqué son père soulignant qu'il ne semblait pas être sous l'empire de l'alcool.

L'ancienne star des bassins, qui souffre depuis plusieurs années de problèmes d'alcool, n'avait plus donné de nouvelles après avoir été relâché par la police.

Il avait été brièvement interpellé mercredi après avoir été pris d'une «rage incontrôlable» et d'une crise de délires au domicile familial à Gold Coast près de Brisbane. C'est son père qui avait appelé les forces de l'ordre. Hackett avait finalement été relâché quelques heures plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenu contre lui avant de disparaître mystérieusement.

«Cette situation semble l'avoir beaucoup affecté. Voyons comment les choses vont évoluer», a souligné Neville Hackett.

Visage tuméfié

Juste avant que sa famille ne signale sa disparition, l'ex-quadruple champion du monde du 1500 m, avait posté une photo sur Instagram, le visage tuméfié, avec une coupure sous son oeil droit, le nez en sang, accusant son frère de l'avoir frappé.

«Mon frère a parlé aux médias... Mais est-ce que quelqu'un est au courant qu'il m'a défoncé la gueule. Tout le monde sait que c'est un homme en colère», avait-il écrit sur Instagram. Son frère Craig a expliqué jeudi que Grant connaissait des problèmes «chroniques» avec sa santé mentale. «Ce n'est pas le Hackett que nous avons connu», a-t-il dit.

Grant Hackett, 36 ans, l'une des grandes stars de la natation australienne, a souvent fait parler de lui en dehors de bassins. Il y a dix mois, ivre, il avait pincé le téton d'un passager dans un avion qui le ramenait d'Adelaïde, où avaient eu lieu les sélections australiennes pour les jeux Olympiques de Rio. Il avait expliqué quelques jours plus tard qu'il allait «chercher de l'aide» après avoir décidé «d'arrêter l'alcool».

Il avait pris sa retraite au lendemain des JO de Pékin en 2008 puis traversé un divorce compliqué avant de partir en cure de désintoxication en 2014 pour une addiction aux somnifères.

Il en était sorti en 2015 avec l'espoir de se qualifier pour Rio et devenir le nageur australien le plus âgé de l'histoire à se qualifier pour les Jeux. Mais il avait échoué.

My brother comments to the media... but does anyone know he beat the shit out of me. Everyone knows he is an angry man. Une publication partagée par Grant Hackett (@grant__hackett) le 15 Févr. 2017 à 14h03 PST

(AFP/nxp)